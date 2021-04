Πολιτισμός

“Αποστολή”: Οι Ύμνοι των Αγίων Παθών, στη δημοτική (βίντεο)

Ο Οργανισμός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ετοίμασε μια σειρά από βίντεο, με ανάγνωση αποσπασμάτων από τον Παναγιώτη Πετράκη.

«Μάθαμε τι είναι η αγάπη ως εξής: Με το ότι Εκείνος, ο Χριστός, θυσιάστηκε για μας. Επομένως οφείλουμε και εμείς να θυσιαζόμαστε για τους αδελφούς μας». (Α' Ιωάν. 3,16).

Στη σταυρική πορεία του Κυρίου, ο οποίος θυσιάστηκε για εμάς, στην απόλυτη απόδειξη της αγάπης Του για τους ανθρώπους, μας καλεί να συμμετάσχουμε νοερά ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στο πρώτο μίας σειράς βίντεο που δημιουργήθηκαν ειδικά για την Μεγάλη Εβδομάδα, η «Αποστολή» μάς καλεί να νιώσουμε την θρησκευτική κατάνυξη και να γνωρίσουν οι νεότεροι τις Ιερές Ακολουθίες της εβδομάδας των Αγίων Παθών. Στο πρώτο βίντεο, με την εθελοντική και ευγενική συμμετοχή του ηθοποιού κ. Παναγιώτη Πετράκη, αποδίδονται ύμνοι των Αγίων Παθών στη δημοτική γλώσσα.

Η «Αποστολή» ευχαριστεί θερμά για την αμέριστη συμβολή τους στη δημιουργία των τηλεοπτικών παραγωγών την AIKOR PRODUCTIONS και τους κ.κ. Γιάννη Αϊβάζη (σκηνοθεσία – μοντάζ), Παναγιώτη Πετράκη, Νίκο Βούλγαρη (Διεύθυνση Φωτογραφίας), Κωνσταντίνο Φρίγγα (Βοηθός Σκηνοθέτη) και Στέλιο Δεσίπρη (Ηλεκτρολόγος).

Δείτε το βίντεο στο κανάλι της «Αποστολής» και στο YouTube:

