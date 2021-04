Κοινωνία

Ηρωίνη σε δέμα με… τρέσες (εικόνες)

Πως εντοπίστηκε η ποσότητα των ναρκωτικών, που είχαν κρύψει καλά ανάμεσα στις “τούφες”.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 27χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με εισαγωγή, με αποστολή ταχυδρομικών δεμάτων, μέσω αεροπορικών διαδρομών, ποσοτήτων ηρωίνης στη Χώρα μας, εντοπίσθηκε το ύποπτο δέμα, προερχόμενο από τη Νιγηρία.

Εντός του δέματος είχαν τοποθετηθεί 28 νάιλον συσκευασίες, επιμελώς κρυμμένες σε τυποποιημένες συσκευασίες προσθετικών μαλλιών, με περιεχόμενο ηρωίνη συνολικού βάρους 740 γραμμαρίων.

Ο 27χρονος συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε το ανωτέρω δέμα.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.





