Δένδιας για Κυπριακό: στην Τουρκία η ευθύνη για το “ναυάγιο” στην Πενταμερή

Τι αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών για την στάση των Τουρκοκυπρίων και ποιο πλαίσιο θέτει για την επόμενη σύνοδο που προανήγγειλε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Σε δήλωση του, μετά την Άτυπη Πενταμερή Σύνοδο για το Κυπριακό, που συγκάλεσε στην Γενεύη ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι «Η Ελλάδα προσήλθε στην Άτυπη Πενταμερή Συνάντηση που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την δημιουργία συνθηκών που θα επέτρεπαν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που έχει τεθεί ρητά από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ήτοι μίας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας».

«Στο πλαίσιο αυτό, ήρθαμε στη συνάντηση αυτή υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε λύση, εκτός από αυτές τις παραμέτρους, πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δείξαμε εποικοδομητική στάση. Καταβάλαμε μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί κοινό έδαφος για την έναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο αυτό, λόγω της στάσης της τουρκοκυπριακής και της τουρκικής πλευράς», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένιας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του και θα συγκαλέσει νέα άτυπη πενταμερή διάσκεψη, η οποία θα λάβει χώρα σε δύο ή τρεις μήνες.

«Καταστήσαμε σαφές ότι οι προσπάθειες αυτές του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να καταβληθούν εντός του συμφωνημένου πλαισίου και του πλαισίου της εντολής του. Δηλαδή τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για αναζήτηση λύσης στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Υπενθυμίσαμε ότι οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι απολύτως δεσμευτικές για όλες τις πλευρές», κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών.

