Οικονομία

Νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος: από πότε ισχύει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε ποιες ώρες και για ποιο διάστημα θα είναι μειωμένη η χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ απο την Πρωτομαγιά παύει η ισχύς του χειμερινού και ξεκινά η ισχύς του μειωμένου θερινού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι "τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 με συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00 καθημερινά".

"Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να απευθύνονται στον Προμηθευτή τους", σημειώνει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γηροκομείο στα Χανιά: εκταφή ζήτησε κι άλλος συγγενής ηλικιωμένου

100 – 120 δόσεις: τελευταία ευκαιρία για επανένταξη

ΕΛΑΣ: Μπλόκο σε 168000 κροτίδες