Κοινωνία

Φροντιστήριο: σύλληψη καθηγήτριας για μάθημα με παιδιά στην αίθουσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες οι παραβάσεις και τα πρόστιμα την Μεγάλη Τετάρτη, με τους αστυνομικούς να “σαρώνουν” δρόμους και καταστήματα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας,

«Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. Χθες, Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 112.278 έλεγχοι, από τους οποίους οι 13.409 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βεβαιώθηκαν συνολικά 888 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις, ως ακολούθως:

765 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

107 στη Θεσσαλονίκη,

99 στην Αττική,

88 στην Κεντρική Μακεδονία,

76 στην Ήπειρο,

59 στη Στερεά Ελλάδα,

57 στην Κρήτη,

57 στην Πελοπόννησο,

51 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

48 στη Δυτική Μακεδονία,

39 στη Δυτική Ελλάδα,

27 στη Θεσσαλία,

25 στο Βόρειο Αιγαίο,

22 στα Ιόνια Νησιά και

10 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 185.436 ομοειδείς παραβάσεις.

115 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 113 πρόστιμα των 300 ευρώ και 2 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

18 στην Κρήτη,

14 στη Θεσσαλονίκη,

12 στη Στερεά Ελλάδα,

10 στην Ήπειρο,

9 στο Βόρειο Αιγαίο,

9 στην Κεντρική Μακεδονία,

8 στην Αττική,

8 στη Θεσσαλία,

7 στη Δυτική Μακεδονία

6 στη Δυτική Ελλάδα,

6 στην Πελοπόννησο

4 στο Ιόνια Νησιά και

4 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 51.993 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 49.933 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 2.060 των 150 ευρώ.

8 παραβάσεις και 4 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.). Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική:

σύλληψη, 3.000 ευρώ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη καφέ – μπαρ για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ.

από 1.000 πρόστιμο σε παντοπωλείο και κατάστημα κινητής τηλεφωνίας για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

Στην Κεντρική Μακεδονία:

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε άτομο για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού,

σύλληψη ατόμου για παράβαση άρθρου 285 Π.Κ. και επιβολή προστίμου 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης,

5.000 πρόστιμο σε άτομο για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού.

Στη Δυτική Ελλάδα:

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου ξένων γλωσσών για διδασκαλία σε μαθητές εντός αυτού.

Στη Δυτική Μακεδονία:

5.000 ευρώ πρόστιμο σε άτομο για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο του στην χώρα.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 5.746 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 1.886 άτομα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Φουρθιώτη – Γώγος στον ΑΝΤ1: οι πελάτες μου αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες (βίντεο)

Εμβόλιο Moderna: υπερδιπλασιάζεται η παραγωγή για το 2022

100 – 120 δόσεις: τελευταία ευκαιρία για επανένταξη