Πολιτική

Το Άγιο Φως θα έρθει με την "προσήκουσα ταπεινότητα" και όχι με τιμές αρχηγού κράτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το τελετουργικό κατά την παραλαβή στο Ισραήλ και την άφιξη στην Αθήνα του Αγίου Φωτός.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης θα μεταβεί στους Αγίους Τόπους προκειμένου να παραλάβει το Άγιο Φως και να το μεταφέρει στην Ελλάδα, ωστόσο οι φετινές διαδικασίες και το τελετουργικό θα είναι διαφορετικά, αφού θα γίνουν «με την προσήκουσα ταπεινότητα και σεμνά, όπως επιβάλλει η συγκυρία, και όχι με τιμές αρχηγού κράτους», όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Άγιο Φως θα έρθει στην Ελλάδα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, αλλά κατά την άφιξή του στη χώρα δεν θα υπάρξουν ειδικές τελετές, όπως παλαιότερα και όπως σημειώνεται από κυβερνητικές πηγές, «η μεταφορά θα γίνει με την προσήκουσα ταπεινότητα», δεν θα υπάρξουν κόκκινα χαλιά και μπάντες στο αεροδρόμιο.

Παράλληλα είναι έτοιμος ο σχεδιασμός ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα εγκαίρως, καθώς φέτος η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε στην απόφαση η Ανάσταση να γίνει στις 9:00 το βράδυ και όχι τα μεσάνυχτα.

Είναι η πρώτη φορά που κυβέρνηση αποφασίζει να μην συνεχίσει την παράδοση να μεταφέρεται το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα με ειδικές τελετές.

Βλάσης για το Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η μεταφορά

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Βλάσης υποστήριξε ότι σε σχέση με το 2020 οι εξελίξεις είναι χαρμόσυνες. «Θα πάω να παραλάβω το Άγιο Φως. Οι ισραηλινές Αρχές μάς έλεγαν αρχικά ότι δεν θα μπορούσαμε και φέτος να πάμε και ότι θα στέλναμε μόνο ένα αεροσκάφος για να παραλάβει το Άγιο Φως. Φέτος, με την επιθυμία του πρωθυπουργού μας και με τις πιέσεις τις δικές μας, οι αντιστάσεις τους κάμφθηκαν. Έτσι, λόγω του θεσμικού μου ρόλου θα πάω εκεί», σημείωσε.

Πέρυσι, το Άγιο Φως δεν είχε μοιραστεί καθόλου και ο μοναδικός του προορισμός ήταν η Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα. «Φέτος θα γίνει ένα βήμα παραπάνω και στη διανομή του. Με την έλευσή του στην Αθήνα θα φύγουν 12 αεροπλάνα από δύο αεροπορικές εταιρίες με δικά τους έξοδα, και θα μεταφέρουν το Άγιο Φως σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Γιάννενα και άλλες πόλεις», είπε ο Κώστας Βλάσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν επιχείρηση 16 φορές σε δύο μήνες

Φροντιστήριο: σύλληψη καθηγήτριας για μάθημα με παιδιά στην αίθουσα

Κορονοϊός: Μητσοτάκης-Αρμπέρ συζήτησαν για το νέο φάρμακο (εικόνες)