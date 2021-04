Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν δεκάδες καντήλια και θυμιατά από τάφους (εικόνες)

Άγνωστοι άρπαξαν τα καντήλια από τα μνήματα και προκάλεσαν φθορές στα κοιμητήρια των Πεύκων.

45 μεταλλικά καντήλια και θυμιατά από ισάριθμα μνήματα αφαίρεσαν άγνωστοι δράστες από τα Κοιμητήρια των Πεύκων στον δήμο Νεάπολης-Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές στα μάρμαρα ορισμένων εξ αυτών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου, οι κλοπές και οι καταστροφές στα μνήματα διαπιστώθηκαν το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, ενώ τη Μεγάλη Τρίτη η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και κατά τόπον αρμόδια για τη Δ.Ε. Πεύκων, Παρή Γενίτσαρη κατέθεσε μήνυση του δήμου κατά αγνώστων στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης - Συκεών. Ακολούθως, η Σήμανση επισκέφθηκε το χώρο των Κοιμητηρίων για συλλογή στοιχείων και λεπτομερή καταγραφή κλοπών και καταστροφών.

«Οι ιερόσυλοι δεν σεβάστηκαν ούτε τη μνήμη των νεκρών, ούτε τον πόνο των συγγενών και πριν ξημερώσει η Μεγάλη Εβδομάδα, βεβήλωσαν 45 μνήματα, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στα μάρμαρα, αποσπώντας μεταλλικά καντήλια και θυμιατά ευτελούς, μάλιστα, οικονομικής αξίας», δήλωσε ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

Ο δήμαρχος ζητά παρέμβαση και ελέγχους από την Αστυνομία καθώς, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν «δεκάδες γραπτές και προφορικές καταγγελίες για ομάδες και συμμορίες που παραμονεύουν γύρω από τα Κοιμητήρια και επιτίθενται είτε σε ανύποπτους ηλικιωμένους, αρπάζοντας τσάντες και πορτοφόλια, είτε σπάνε αυτοκίνητα και αφαιρούν τσάντες, πολύτιμα υλικά και εξοπλισμό μέσα από αυτά».?

Φωτογραφίες: thestival.gr

