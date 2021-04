Κοινωνία

Πάσχα στα διόδια: συνεχίζονται οι αναστροφές και οι έλεγχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια το τελευταίο 24ωρο. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αυστηροί έλεγχοι της ΕΛΑΣ. Τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ στη διάθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Αύξηση παρουσιάζει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, ο αριθμός των οχημάτων που εξήλθαν, αλλά και εισήλθαν, το τελευταίο 24ωρο (από τις 6:00 της Μεγάλης Τετάρτης 28 Απριλίου έως την ίδια ώρα σήμερα το πρωί), από τα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών, ενώ 273 οχήματα, συνολικά, έκαναν αναστροφή και γύρισαν πίσω επειδή οι οδηγοί τους δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα.

Παράλληλα, με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αυστηροί έλεγχοι της ΕΛΑΣ. «Όποιος δεν διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία ελέγχονται εξονυχιστικά, δεν θα περάσει από τα διόδια», επισημαίνουν, για ακόμη μια φορά, αστυνομικές πηγές.

Το τελευταίο 24ωρο, λοιπόν, από τα διόδια της Αθηνών - Κορίνθου, στην Ελευσίνα, εξήλθαν 16.400 οχήματα, ενώ εισήλθαν 13.840 οχήματα. Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 227 επιστροφές. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο 24ωρο (από τις 6:00 το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 27 Απριλίου έως την ίδια ώρα της Μεγάλης Τετάρτης 28 Απριλίου), από την Ελευσίνα εξήλθαν 13.633 οχήματα, ενώ εισήλθαν 12.423. Παράλληλα, οι οδηγοί 170 οχημάτων έκαναν αναστροφή και γύρισαν πίσω.

Σε ό,τι αφορά την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας και ειδικότερα από τα διόδια Αφιδνών, το τελευταίο 24ωρο εξήλθαν 18.809 οχήματα, εισήλθαν 16.823, ενώ έκαναν αναστροφή 46. Το προηγούμενο 24ωρο, στο ίδιο σημείο, τα οχήματα ήταν 17.567 και 16.651, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, έκαναν αναστροφή 47 οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η διαπεριφερειακή μετακίνηση για λόγους υγείας επιτρέπεται μόνο προς δημόσια δομή υγείας, η οποία θα πρέπει να πιστοποιείται από έγγραφο της ίδιας της δομής. Επίσης, η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε κηδεία, διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, φυσικά, πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες τα απαραίτητα έγγραφα. Διευκρινίστηκε, ακόμη, ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία.

Τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ στη διάθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μπορεί πλέον να αξιοποιήσει τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε ομάδα διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος αποτελούμενη από Επιθεωρητές-Ελεγκτές, οι οποίοι με κυκλικό σύστημα καθημερινών βαρδιών σε 24ωρη βάση εξυπηρετούν τις ελεγκτικές ανάγκες υποστηρίζοντας τα κλιμάκια ελέγχου, με διασταύρωση σε πραγματικό χρόνο όλων τα απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στη συμμόρφωση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζόμενων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα διασταυρώνεται η εγκυρότητα των βεβαιώσεων κίνησης, οι οποίες χορηγούνται από τους εργοδότες, και συνακόλουθα η νόμιμη μετακίνηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται επίσης για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Παράλληλα μέσω του συστήματος γίνεται διασταύρωση των στοιχείων των εργαζόμενων που τελούν σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας, στους οποίους δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριών που υπάρχουν στις δημόσιες βάσεις δεδομένων (ΕΡΓΑΝΗ, Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κ.α.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας.