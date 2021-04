Life

“El Risitas”: Πέθανε ο άνθρωπος με το διασημότερο γέλιο

Ο Ισπανός το γέλιο του οποίου έχει «μπει» σε όποιο σατιρικό βίντεο υπάρχει, πέθανε. Τι αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα.

Πέθανε ο Ισπανός με το ξεκαρδιστικό γέλιο που έχει μπει σε όλα τα αστεία βίντεο, πλαισιωμένο από μεταγλωττίσεις σε εκατοντάδες γλώσσες του κόσμου.

Ο El Risitas έχει γίνει meme και η φήμη του πήρε παγκόσμιες διαστάσεις, ενώ ο ίδιος απέκτησε το παρατσούκλι «Spanish laughing guy» ( Ο Ισπανός που γελάει).

Έφυγε σε ηλικία 65 ετών, στο Νοσοκομείο Virgen de Rocio. Όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από πέρυσι και πέθανε χθες, Τετάρτη, μετά από «ξαφνική υποτροπή».

Η αγάπη του κόσμου προς το προσφιλές πρόσωπό του ήταν τέτοια που όταν έκανε έρανο να συγκεντρώσει χρήματα για ηλεκτρικό σκούτερ, λόγω του ακρωτηριασμού του ποδιού του, οι θαυμαστές του έκαναν εκστρατεία και τα κατάφερε.

Το γέλιο που τον έκανε διάσημο ήταν από εκπομπή στην ισπανική τηλεόραση, το 2007, όπου παραχωρούσε συνέντευξη.

Όταν ρωτήθηκε για την εμπειρία του ως βοηθού κουζίνας, διηγήθηκε πώς ένα βράδυ άφησε στη θάλασσα 20 τηγάνια από παέγιας, για να καθαριστούν, όταν όμως επέστρεψε το πρωί, διαπίστωσε πως η παλίρροια τα είχε πάρει όλα, εκτός από ένα.

Η ιστορία αυτή έκανε τον ίδιο και τον παρουσιαστή να ξεκαρδιστούν στα γέλια.

