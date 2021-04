Κοινωνία

Εργατική Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Στάσεις εργασίας και απεργίες πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την ερχόμενη Τρίτη 4 Μαΐου, ημέρα εορτασμού της Πρωτομαγιάς.

Ακινητοποιημένοι θα παραμείνουν την ερχόμενη Τρίτη 4 Μαΐου οι συρμοί της γραμμής 1 του μετρό (Ηλεκτρικός) καθώς και ο Προαστιακός και τα τρένα, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην 24ώρη εργασία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Οι συρμοί των γραμμών 2 και 3 του μετρό θα παραμείνουν ακινητοποιημένοι από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου εργαζομένων στο μετρό (γραμμές 2 και 3) την Πέμπτη του Πάσχα, 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί 24ώρη απεργία.

Δεν έχει εκδοθεί, μέχρι στιγμής, κάποια ανακοίνωση για τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, ούτε για το τραμ.

Λόγω της απεργίας της Εργατικής Πρωτομαγιάς, δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία, αφού η ΠΝΟ συμμετέχει επίσης στην απεργία.

Απεργία Πρωτομαγιάς: Τα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που ακυρώνονται

Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας την ερχόμενη Τρίτη, 4 Μαΐου, λόγω της συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ λόγω της απεργίας θα ματαιωθούν όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια σε όλο το δίκτυο συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού Σιδηρόδρομου.

Αναλυτικά:

Τη Δευτέρα 3-5-2021 (προηγούμενη ημέρα της απεργίας)

1. Μεταξύ Αθηνών - Οινόης - Χαλκίδας - Αθηνών:

Καταργούνται σε όλη τους τη διαδρομή οι αμαξοστοιχίες: 2534 & 2539.

2. Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Σερρών:

Καταργείται σε όλη της τη διαδρομή η αμαξοστοιχία: 3632.

Την Τρίτη 4-5-2021 (ημέρα της απεργίας)

Καταργούνται όλες οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και τα λεωφορεία που εκτελούν εσωτερικές διαδρομές εντός του Δικτύου.

Την Τετάρτη 5-5-2021 (επόμενη ημέρα της απεργίας)

1. Μεταξύ Σερρών - Θεσσαλονίκης:

Καταργείται σε όλη τη διαδρομή η αμαξοστοιχία: 3631.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr .

