Τι πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς με υπέρταση που νοσούν με COVID-19

Οδηγίες των διεθνών εταιρειών υπέρτασης για τη σχέση αρτηριακής υπέρτασης και COVID-19.

Λίγους μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, διαπιστώθηκε ότι ο ιός SARS-CoV-2 δεν προκαλεί μόνο ιογενή πνευμονία αλλά επηρεάζει ποικιλοτρόπως και το καρδιαγγειακό σύστημα. Αρκετές μελέτες στην αρχή της πανδημίας υποστήριξαν ότι η Αρτηριακή Υπέρταση και η θεραπεία της με αναστολείς του συστήματος ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης, σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης, σοβαρών επιπλοκών και θανάτου από COVID-19.

Ποιες είναι οι οδηγίες, από δηλώσεις και ανασκοπήσεις διεθνών ιατρικών εταιρειών όπως της Ευρωπαϊκής Καρδιολογική Εταιρείας, της Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης και της Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, αναφορικά με τη σχέση της Αρτηριακής Υπέρτασης και των θεραπειών της με τον κίνδυνο λοίμωξης και την έκβαση από COVID-19;

Τι έχουν δείξει οι έρευνες για την αρτηριακή υπέρταση και την COVID-19

Σε αρχικές αναφορές από την Κίνα παρατηρήθηκε ότι η Αρτηριακή Υπέρταση αποτελούσε μία από τις πιο συχνές συν-νοσηρότητες των ασθενών με COVID-19 και σχετιζόταν με την ανάγκη αναπνευστικής υποστήριξης των ασθενών λόγω σοβαρών αναπνευστικών επιπλοκών της λοίμωξης. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ανάλυση των μελετών έδειξε ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας εκδήλωσης σοβαρών επιπλοκών και θανάτου σε ασθενείς με COVID-19 ήταν η μεγάλη ηλικία, στην οποία είναι γνωστό ότι ο επιπολασμός της Αρτηριακής Υπέρτασης είναι πολύ υψηλός (50-80%).

Συνεπώς, η αναφερόμενη συσχέτιση μεταξύ της Αρτηριακής Υπέρτασης και του κινδύνου σοβαρών επιπλοκών ή θανάτου από COVID-19 οφειλόταν στην μη στατιστική προσαρμογή των μοντέλων για την ηλικία και άλλους συγχυτικούς παράγοντες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι η Αρτηριακή Υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εκδήλωση σοβαρών επιπλοκών ή θανάτου από COVID-19 λοίμωξη.

