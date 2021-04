Οικονομία

Ασπίς Πρόνοια: Πρώτες καταβολές Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι κάτοχοι συμβολαίων της εταιρείας είδαν «το χρώμα του χρήματος», μετά από αναμονή διψήφιου αριθμού ετών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του, «Ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια χαιρετίζει την έναρξη καταβολών από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής προς τους ασφαλισμένους της Ασπίς Πρόνοια. Μετά από 124 μήνες από την ίδρυσή του, αφορμή για την οποία αποτέλεσε η ανάκληση της ιστορικής εταιρείας, καθώς και μετά από τεράστιες καθυστερήσεις και ατολμίες υπευθύνων να αναλάβουν αυτονόητες ευθύνες, επιτέλους η ιστορική στιγμή έφτασε!

Από την 28η Απριλίου 2021 οι πρώτοι δικαιούχοι είδαν λεφτά στους λογαριασμούς τους ενώ 5 μέρες νωρίτερα άρχισαν να πληρώνονται οι κάτοχοι ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Ο Σύλλογός μας αισθάνεται δικαιωμένος για την εξέλιξη αυτή και ευχαριστεί ιδιαιτέρως τους ανθρώπους από την Τράπεζα της Ελλάδος που συνέβαλαν με αποφασιστικότητα στην ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων, καθώς και όλους τους εργαζόμενους στην εκκαθάριση της εταιρείας που υπερέβαλλαν εαυτούς υπό πραγματικά αντίξοες συνθήκες, ελέγχοντας αρχεία σε φυσική μορφή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο των ελέγχων.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από εδώ και στο εξής οι εξελίξεις θα τρέξουν πιο γρήγορα και επί στρωμένου εδάφους, έτσι ώστε να συνεχιστεί με ισχυρή δυναμική η εξέλιξη των αποζημιώσεων των ζημιωθέντων, οι οποίοι περιμένουν καρτερικά επί 12 χρόνια να ολοκληρωθεί ο δικός τους Γολγοθάς και να έρθει η Ανάσταση!»

Ειδήσεις σήμερα:

Νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος: από πότε ισχύει

Κορονοϊός: Μητσοτάκης-Αρμπέρ συζήτησαν για το νέο φάρμακο (εικόνες)

Γηροκομείο στα Χανιά: εκταφή ζήτησε κι άλλος συγγενής ηλικιωμένου