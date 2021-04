Κοινωνία

Πώς η δολοφονία Καραϊβάζ στέλνει στον εισαγγελέα τη δικογραφία Παπαχρήστου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία εκτιμά ότι οι απαντήσεις για τα κίνητρα της δολοφονίας του δημοσιογράφου βρίσκονται στα ευρήματα παλαιότερης έρευνας της ΕΥΠ.

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του πρώην αστυνομικού της ΕΚΑΜ Σπύρου Παπαχρήστου, τον Μάιο 2018 στην Παλλήνη.

Η αστυνομία εκτιμά ότι οι απαντήσεις για τα κίνητρα της δολοφονίας του δημοσιογράφου βρίσκονται στα ευρήματα παλαιότερης έρευνας της ΕΥΠ για διασυνδέσεις αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. με επιχειρηματίες της «νύχτας», με τον Σπύρο Παπαχρήστου να αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα.

Η διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση της έρευνας στα δύο κινητά τηλέφωνα του Παπαχρήστου, η οποία, τυπικά τουλάχιστον, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020, δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του.

Πληροφορίες και δημοσιεύματα που επιβεβαιώθηκαν από επίσημα χείλη ανέφεραν ότι στα στελέχη της Ασφάλειας που είχαν αναλάβει την έρευνα για τον φόνο του πρώην ΕΚΑΜίτη είχαν ασκηθεί πιέσεις για να μην προχωρήσουν σε άρση απορρήτου στα δύο κινητά του τηλέφωνα. Και αυτό διότι υπήρχε ανησυχία μήπως αποκαλυφθούν επαφές του Παπαχρήστου με κυβερνητικά στελέχη εκείνης της περιόδου, υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας αλλά και άτομα από τον χώρο της νύχτας. Το περασμένο καλοκαίρι, με αφορμή τη δημοσιοποίηση έρευνας της ΕΥΠ για τη διαφθορά στην ΕΛ.ΑΣ., ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ζήτησε ο φάκελος της δολοφονίας του Σπύρου Παπαχρήστου να διαβιβαστεί στην υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για περαιτέρω έρευνα.

Τι σημαίνει αυτό; Αστυνομικοί της υπηρεσίας προχώρησαν σε άρση απορρήτου στα δύο κινητά του τηλέφωνα και με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ανέσυραν όσες επαφές και επικοινωνίες υπήρχαν στη μνήμη των κινητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκαν επαφές του δολοφονηθέντος με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εν ενεργεία αστυνομικούς, άτυπους συμβούλους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκείνης της περιόδου κ.ά. Αντίθετα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία ικανά να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 58χρονου πρώην αστυνομικού.

Πηγές από το εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ. εξάλλου αναφέρουν ότι όσα στοιχεία από τα κινητά μπορούσαν να συνδράμουν στον εντοπισμό και στη σύλληψη των δραστών είχαν ήδη από την πρώτη στιγμή τεθεί υπόψη των ερευνητών του τμήματος ανθρωποκτονιών και τα υπόλοιπα διατηρήθηκαν «στο ψυγείο» και να μην εργαλειοποιηθούν ενόψει των τακτικών κρίσεων στην αστυνομία.

Τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και την απόφαση για αναψηλάφηση της έρευνας της ΕΥΠ. Ο δημοσιογράφος άλλωστε διατηρούσε επαφές τόσο με τον Σπύρο Παπαχρήστου όσο και τους Δημήτρη Μάλαμα και Δημήτρη Καπετανάκη που επίσης μνημονεύονται στο πόρισμα της ΕΥΠ και δολοφονήθηκαν ο πρώτος το 2019 και ο δεύτερος το 2020.

Την επομένη του φόνου, ο Γιώργος Καραϊβάζ είχε γράψει στο Bloko.gr για τη δολοφονία Παπαχρήστου: «Αν μέχρι χθες η μαφιόζικη δολοφονία του Βασίλη Στεφανάκου θεωρούνταν από τις πλέον πολύκροτες, η δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου και ο απόηχος που προκαλεί είναι τόσο εκκωφαντική, που μπροστά της αυτή του Στεφανάκου μοιάζει πλέον με… πυγολαμπίδα».

Πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταλλάξεις κορονοϊού: εκατοντάδες νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Κορονοϊός: δεκάδες νεκροί, αύηση διασωληνωμένων και 2435 νέα κρούσματα

Κορονοϊός: Μητσοτάκης-Αρμπέρ συζήτησαν για το νέο φάρμακο (εικόνες)