Υπόθεση Φουρθιώτη: Οι διάλογοι και οι συνεννοήσεις

Τι αναφέρεται στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας για τον παρουσιαστή που είναι αντιμέτωπος με κακουργήματα και πλημμελήματα.

«Κρυφές συνεννοήσεις για τα σε βάρος του κατά παραγγελία χτυπήματα» για να του χορηγηθεί και πάλι αστυνομική προστασία φέρεται να είχε ο Μένιος Φουρθιώτης με τους συγκατηγορούμενούς του, βάσει των όσων αναφέρονται στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας για τον παρουσιαστή που αντιμετωπίζει δύο κακουργήματα και επτά πλημμελήματα.

Ο Μένιος Φουρθιώτης αρνήθηκε εκ νέου τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του που μίλησε σήμερα στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ωστόσο, το κατηγορητήριο που συντάσσει σε βάρος του ο 30ος τακτικός Ανακριτής θα στηριχθεί σε όσα αναφέρουν οι αστυνομικοί που προχώρησαν στην σύλληψή του, οι οποίοι παραθέτουν στοιχεία που θα αξιολογηθούν από την Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στα έγγραφα που διαβιβάστηκαν στην Δικαιοσύνη, οι αστυνομικοί κάνουν αναφορά σε ανώνυμο τηλεφώνημα που δέχθηκαν από άγνωστο άνδρα, ο οποίος έδωσε στοιχεία για τους κατηγορούμενους. Όπως αναφέρουν, στις 21.4.2021 στις 23:16 άγνωστος άνδρας κάλεσε με απόκρυψη την τηλεφωνική σύνδεση του αξιωματικού υπηρεσίας και χωρίς να γνωστοποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητας του ανέφερε: «Το χτύπημα στο σπίτι του Φουρθιώτη το έκανε ο Π.. με τον κολλητό του. Τους ξέρετε από παλιά. Ο Φουρθιώτης τον πλήρωσε για να το κάνει. Ψάξτε τα τηλέφωνα που θα σου πω και θα τους βρείτε». Ο εν λόγω άνδρας φέρεται να έδωσε τρεις αριθμούς κινητών τηλεφώνων στον αξιωματικό.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται να προκύπτει επικοινωνία του Φουρθιώτη με τους δύο συγκατηγορουμένους του, πέντε ώρες πριν από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς κατά Αστυνομικών στη Νέα Ερυθραία στις 16 Απριλίου, αλλά και μετά το συμβάν.

Μάλιστα περίπου μία ώρα μετά το συμβάν, γύρω στη 01.55 το πρωί ο παρουσιαστής φέρεται να έστειλε γραπτό μήνυμα στο κινητό ενός εκ των δύο, στο οποίο ανέφερε «εάν υπάρχει πρόβλημα πες μου να ξέρω να βοηθήσω». Φέρεται επίσης να επικοινώνησε και άλλες φορές μαζί του.

Στο διαβιβαστικό αναφέρεται επίσης χαρακτηριστικά ότι προκύπτει πως ο Φουρθιώτης «από τη μία είχε κρυφές επικοινωνίες με τους δράστες και συνεννοήσεις για τα σε βάρος του «κατά παραγγελία χτυπήματα» δηλαδή πυροβολισμοί οικίας, έκρηξη και από την άλλη παρουσίαζε επίσημα ότι είναι θύμα απειλών και είναι άκρως απαραίτητο άμεσα να του χορηγηθεί πάλι αστυνομική φύλαξη και συνοδεία. Για να πετύχει το σκοπό του πίεζε συνεχώς με εξώδικα, μηνύσεις, δημοσιεύματα κ.λπ. φυσικά θεσμικά πρόσωπα, υπηρεσίες και αρχές και απαιτούσε άμεσα εντός και συγκεκριμένων ωρών να ικανοποιηθούν οι παράνομες απαιτήσεις του».

Στο διαβιβαστικό σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται αναφορά στο ποινικό παρελθόν του κατηγορούμενου παρουσιαστή , ηθικός αυτουργός πλέον σε μία σειρά από πράξεις των συγκατηγορουμένων του, με περισσότερες από 30 υποθέσεις από το 2005 και μετά που έχουν σχηματιστεί είτε έπειτα από ενέργειες του παρουσιαστή (μηνύσεις σε βάρος προσώπων κ.λπ) είτε που έχουν κινηθεί σε βάρος του από άλλα πρόσωπα, είτε με διαδικασίες που κίνησαν σε βάρος του οι αρχές.

Οι δύο συγκατηγορούμενοι του παρουσιαστή για τις σχεδιασμένες επιθέσεις στο σπίτι του, φαίνεται ότι αμφισβητούν τα στοιχεία που έχουν σε βάρος τους οι αστυνομικοί.

