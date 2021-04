Παράξενα

Drones σχημάτισαν στον ουρανό γιγαντιαίο ποδοσφαιριστή

Πώς πέντε drones σχεδίασαν και ζωγράφισαν τον ύψους 40 μέτρων ποδοσφαιριστή που είναι έτοιμος να σουτάρει την μπάλα στον ουρανό.

Ο Ισπανός καλλιτέχνης Frodo Alvarez, γνωστός ως «Children of Light» ύψωσε πέντε drones στον αέρα για να δημιουργήσει μια ζωγραφιά φωτός στην οποία απεικόνιζε έναν ποδοσφαιριστή έτοιμο να σουτάρει.

Από το 2009, ο Alvarez ζωγραφίζει με φως και από το 2015 ασκεί επαγγελματικά αυτή την τέχνη. Για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, το στούντιο Creartys Production πλησίασε τον Ισπανό καλλιτέχνη, ο οποίος συνεργάστηκε με την ομάδα drones του UMILES Drone Light Show για να σχεδιάσει και να ζωγραφίσει τον ύψους 40 μέτρων ποδοσφαιριστή που είναι έτοιμος να σουτάρει την μπάλα στον ουρανό.

«Έκαναν σπουδαία δουλειά προγραμματίζοντας τα drones, κατά συνέπεια οι φωτογραφικές προκλήσεις που είχαμε ήταν το ότι είχαμε στη διάθεσή μας μόνον τέσσερις-πέντε προσπάθειες για να καδράρουμε τη σκηνή και να παίξουμε με βάθος και προοπτική και να έχουμε καλή έκθεση των ζωγραφισμένων φώτων στην εικόνα» εξήγησε, μιλώντας στο Petapixel, o Alvarez. «Είχαμε μόνο τέσσερις προσπάθειες στη διάθεσή μας λόγω των μπαταριών των drones και της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις 11 το βράδυ εξαιτίας των περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία».

Κάθε drone ήταν προγραμματισμένο να ακολουθήσει ένα «μονοπάτι» φωτός. Επιπλέον, φώτισαν το χορτάρι για να είναι πιο ρεαλιστική εικόνα. Η πρώτη δοκιμή έγινε πριν την αυγή, δίνοντας πραγματική αίσθηση του περιβάλλοντος και του μεγέθους του έργου τέχνης. H τελευταία προσπάθεια έγινε με φόντο έναν πολύ μαύρο ουρανό.

