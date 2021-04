Πολιτική

Πρωτοβουλία “Νοιαζόμαστε”: Η ΝΔ δίπλα στα αδέσποτα του Δήμου Αθηναίων

Κλιμάκιο της ΝΔ παρέδωσε τρόφιμα και είδη φροντίδας για τα αδέσποτα που φιλοξενούνται σε ειδικό χώρο του Δήμου Αθηναίων.

Τον χώρο προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων του Δήμου Αθηναίων στον Βοτανικό επισκέφθηκε σήμερα αντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας αποτελούμενη από τον Γραμματέα του κόμματος Γιώργο Στεργίου, την Γραμματέα Ποιότητας Ζωής & Εθελοντισμού Πίστη Κρυσταλλίδου και τον Συντονιστή για θέματα φιλοζωίας Σίμο Χριστοφάκη.

Αφού ξεναγήθηκαν στους χώρους από την εντεταλμένη Σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, υπεύθυνη για τα ζώα, Σεραφίνα Αβραμίδου, παρέδωσαν τρόφιμα και είδη φροντίδας για τα αδέσποτα που φιλοξενούνται εκεί και συνομίλησαν με εθελοντές.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε το όραμα της κυβέρνησης για «Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιημένο» καθώς και οι δέκα βασικοί άξονες παρεμβάσεων του επικείμενου Νέου Πλαισίου για την Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς.

Στο τέλος της επίσκεψης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στεργίου δήλωσε: «Η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων συντροφιάς και η προστασία των αδέσποτων, με τη συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων και φιλοζωικών οργανώσεων, σε ένα πλαίσιο εναρμονισμένο με τις σύγχρονες συνθήκες και δυνατότητες αποτελεί μια ακόμα προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει».

