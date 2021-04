Παράξενα

Λιθουανία: Ξέμειναν από μπίρα τα μπαρ που άνοιξαν

Δύο μέρες αφού άνοιξαν ξέμειναν από μπίρα τα μπαρ της Λιθουανίας. Οι κανόνες λειτουργίας τους.

Ξέμειναν κάποια από μπίρα κάποια μπαρ της Λιθουανίας, λίγες μέρες αφού άνοιξαν, μετά από παρατεταμένο lockdown.

Τα μπαρ στη χώρα λειτουργούν μόνο σε εξωτερικούς χώρους, μετά από πέντε μήνες που ήταν κλειστά, αλλά τα εργοστάσια παραγωγής draft (βαρελίσιας) μπίρας είχαν μειώσει την παραγωγή τους και έτσι, δεν πρόλαβαν να φτάσουν στα…φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Έτσι, η χύμα μπίρα είναι σε έλλειψη στην πλειοψηφία των μπαρ.

Την ίδια ώρα, οι ζυθοποιίες ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι δυνατό να παράγουν μεγάλες ποσότητες τόσο γρήγορα.

Τα μπαρ, τα καφέ και τα εστιατόρια στη Λιθουανία άνοιξαν μόνο τους εξωτερικούς τους χώρους την περασμένη Τρίτη.

Το όριο στα τραπέζια είναι δύο άτομα και κλείνουν στις 21:00.

