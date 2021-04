Κοινωνία

“Angelic Power”: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι ναυτικοί που ήταν “όμηροι” στην Κίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από 15 μήνες στην Κίνα αγκάλιασαν ξανά τα μέλη της οικογένειάς τους.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Στην Ελλάδα επέστρεψαν οι ναυτικοί του πλοίου Angelic Power, που παρέμειναν εγκλωβισμένοι περισσότερους από 15 μήνες στην Κίνα.

Το Δικαστήριο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είχε απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου με ελληνική σημαία, εξαιτίας οικονομικών διαφορών με την διαχειρίστρια εταιρία. Έτσι το πλήρωμα παρέμενε εγκλωβισμένο.

Μετά από πολύμηνες και συντονισμένες προσπάθειες των Υπουργείων Εξωτερικών και Ναυτιλίας οι κινέζικες αρχές έκαναν αποδεκτά τα ελληνικά αιτήματα και ξεκίνησε ο επαναπατρισμός των Ελλήνων ναυτικών.

“Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι η Ελληνική Πολιτεία δρα αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί μας οπουδήποτε στον κόσμο” τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

O πλοίαρχος και υποπλοίαρχος καθώς και 13 ναυτικοί υπήκοοι Φιλιππίνων εξακολουθούν να παραμένουν στο πλοίο που βρίσκεται δεμένο στην Κίνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Μητσοτάκης-Αρμπέρ συζήτησαν για το νέο φάρμακο (εικόνες)

Γηροκομείο στα Χανιά: εκταφή ζήτησε κι άλλος συγγενής ηλικιωμένου

ΠΝΟ: 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλα τα πλοία