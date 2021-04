Life

Γουίλιαμ και Κέιτ: Γιόρτασαν την 10η επέτειό τους με φωτογραφίες

Φωτογραφίες, βίντεο, ευχές και ευτυχισμένες οικογενειακές πριγκιπικές στιγμές του Γουίλιαμ, της Κέιτ και των παιδιών τους.

Δύο νέες τους φωτογραφίες δημοσίευσαν από χθες το βράδυ ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ με αφορμή τη σημερινή 10η επέτειο του γάμου τους.

Οι φωτογραφίες της Κέιτ και του Γουίλιαμ ελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα από τον Κρις Φλόιντ (Chris Floyd).

10 years ???+????>?



?? Chris Floyd pic.twitter.com/fPunbUz3VL — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

Οι φωτογραφίες του ζευγαριού αναρτήθηκαν νωρίς το πρωί στα social media του Κένσιγκτον, νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Taken this week ahead of The Duke and Duchess’ 10th wedding anniversary



?? Chris Floyd pic.twitter.com/aEgEiKRIdT — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

Ανάρτηση έγινε και από το Μπάγκιγχαμ, με την Ελισάβετ να εύχεται στο πριγκιπικό ζεύγος κάνοντας retweet την ανάρτησή τους.

Wishing The Duke and Duchess of Cambridge a very happy wedding anniversary.



Today marks ten years since Their Royal Highnesses exchanged vows at Westminster Abbey. https://t.co/J9tTp8Y58D — The Royal Family (@RoyalFamily) April 29, 2021

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ παντρεύτηκαν στις 29 Απριλίου του 2011, στο Westminster Abbey in London on 29 April, 2011.

Ο γάμος τους ήρθε μετά από οκτώ χρόνια σχέσης, καθώς οι δυο τους ήταν συμφοιτητές.

Πλέον έχουν τρία παιδιά, τον 7χρονο Πρίγκιπα Τζορτζ, την 5χρονη Πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 3χρονο Πρίγκιπα Λούι.

Αργότερα μέσα στην ημέρα και μετά από χιλιάδες μηνύματα, το πριγκιπικό ζεύγος ανήρτησε κι ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές, ως «ευχαριστώ» στο κοινό τους.

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C



?? @will_warr pic.twitter.com/eWNw1E8FLB — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 29, 2021

