Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση στηρίζει την “Φλόγα”

Τι λέει, στο πλαίσιο της εκστρατείας του ΑΝΤ1, που στέκεται αρωγός των παιδιών που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

Της Άννας Νικολάου

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση ζεσταίνει τις καρδιές των παιδιών με καρκίνο, με την πρωτοβουλία της να τα φέρει σε επαφή με τα ζώα. Κάθε Τετάρτη, στο σπίτι της “Φλόγας”, σκύλοι θεραπείας κρατούν συντροφιά και παίζουν με τους μικρούς ήρωες δημιουργώντας σχέσεις ζωής.

«Πραγματικά είναι μια οργάνωση που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου και θεωρώ ότι οφείλουμε, όσο μπορούμε, και όπως μπορούμε, να τη στηρίζουμε αύτη τη προσπάθεια» τόνισε στον ΑΝΤ1 η κ. Κούρκουλου – Λάτση.

Ο ΑΝΤ1, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Κάνε την αγάπη πράξη», στηρίζει τα παιδιά και τις οικογένειές τους που φιλοξενούνται στα σπίτια της “Φλόγας” και δίνουν τη μάχη τους απέναντι στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Έτσι, αυτό το Πάσχα, βοηθάμε όλοι μαζί τα παιδιά και τις οικογένειες τους και στεκόμαστε πλάι τους απέναντι στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, καλώντας από σταθερό ή κινητό στο 19813 για να κρατήσουμε τη Φλόγα αναμμένη. Κάνε μαζί με τον ΑΝΤ1 την αγάπη… πράξη!

