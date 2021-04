Κοινωνία

Πόρος: Αυτοψία ΑΝΤ1 στο σημείο της τραγωδίας με το ελικόπτερο

Δείτε την αυτοψία του ΑΝΤ1, μετά το δυστύχημα με τους τρεις νεκρούς, στην περιοχή μεταξύ Πόρου και Γαλατά.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

20 Αυγούστου 2019. Ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνουν τρία άτομα απογειώνεται από το Γαλατά Τροιζηνίας με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Πέφτει στα καλώδια της ΔΕΗ και αμέσως μετά στη θάλασσα. Λίγη ώρα αργότερα ο χειριστής και οι δύο Ρώσοι τουρίστες εντοπίζονται νεκροί.

20 μήνες μετά και η κάμερα του ΑΝΤ1 καταγράφει πως ακόμη τίποτα δεν έχει αλλάξει στην περιοχή. Η αλάνα από την οποία απογειώθηκε το μοιραίο ελικόπτερο δεν έχει γίνει ελικοδρόμιο και στα καλώδια που ηλεκτροδοτούν τον Πόρο δεν έχει τοποθετηθεί σήμανση.

Ωστόσο ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε έργο ώστε ο Πόρος να ηλεκτροδοτείται από υποθαλάσσια καλώδια τα οποία θα τοποθετηθούν στην περιοχή Βίδι και θα καταλήγουν στο νησί. Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις, το έργο θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο. Τότε θα αφαιρεθούν τα υφιστάμενα καλώδια ,κάτι που δημιουργεί την επείγουσα ανάγκη να μπουν επιτέλους στα καλώδια οι μπάλες σήμανσης που προειδοποιούν τους πιλότους για την επικινδυνότητα της πτήσης.

«Η διαδικασία προχωράει γρήγορα, δεν θα μπορούσαμε μετά από 20 μήνες να είχαμε δει ένα υλοποιημένο έργο. Η γραφειοκρατία και η διαδικασία αδειών που πρέπει να κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ είναι τεράστια. Αυτά που ξέρω εγώ είναι ότι ίσως μέχρι του χρόνου να έχει συντελεστεί, υλοποιηθεί το έργο», εξηγεί στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης.

Από την πλευρά του ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων έχει ζητήσει από την Κτηματική Εταιρία του Δημόσιου να παραχωρηθεί ο χώρος ώστε να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο ελικοδρόμιο το οποίο θα εξυπηρετεί τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και όσους επιθυμούν να ταξιδεύσουν στην περιοχή.

«Κάποια επίσημα χαρτιά, ως προς την κατασκευή του, επειδή μετά το δυστύχημα που έγινε μας ζητήθηκαν, δεν υπάρχουν. Σημασία έχει ότι είναι πριν το 2011. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να τακτοποιηθεί αυτό το ελικοδρόμιο που υπάρχει κα να ζητήσουμε να παραχωρηθεί ο χώρος όλος στο δημοτικό λιμενικό ταμείο Τροιζηνίας -Μεθάνων ή στο δήμο για να αξιοποιηθεί», δηλώνει ο Σπύρος Πολλάλης, δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων.

Κάτοικοι και τοπικοί φορείς επισημαίνουν στον ΑΝΤ1 την αναγκαιότητα της άμεσης λύσης των προβλημάτων αναφορικά με το ελικοδρόμιο και τη σήμανση.

«Αυτή τη στιγμή δεν κατεβαίνουν μετά από το δυστύχημα που είχε γίνει. Εμένα αν με έπαιρναν τηλέφωνο θα έλεγα ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Από εκεί και πέρα είναι θέματα της ΥΠΑ», συμπληρώνει ο Σ.Πολλάλης.