Κεραμέως σε εκπαιδευτικούς: τα σημαντικά εργαλεία για το άνοιγμα των σχολείων

Συνάντηση Κεραμέως, Μακρή και Κόπτση με εκπροσώπους των ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για το άνοιγμα των σχολείων. Τα τρία σημαντικά «εργαλεία» που επισήμανε η υπουργός Παιδείας.

Συναντήσεις εν όψει της επαναλειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων είχαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός, Ζέττα Μακρή και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αλέξανδρος Κόπτσης, με εκπροσώπους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) και της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).

Η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία των εμβολιασμών των εκπαιδευτικών που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς (μόνο από την αξιοποίηση αδιάθετων δόσεων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 21.000 εμβολιασμοί και ευχαρίστησε θερμά τους εκπαιδευτικούς για την αμεσότητα στην ανταπόκριση και τη συνεργασία), των self-test καθώς και τη μείωση του δείκτη θετικότητας, αποτελώντας συνδυαστικά σημαντικά εργαλεία για το άνοιγμα των σχολείων.

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε πολύ καλό κλίμα.

