Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Ο ΠΑΟΚ στον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δύο γκολ επικράτησε της ΑΕΚ και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ.

Το πολύτιμο εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος πήρε απόψε ο ΠΑΟΚ κερδίζοντας την ΑΕΚ (2-1 με ανατροπή), αλλά και τη δυνατότητα να διεκδικήσει το έπαθλο από τον Ολυμπιακό στη μεταξύ τους «μάχη» τον επόμενο μήνα. Το παιχνίδι είχε ένταση και πάθος, όχι όμως και ποιότητα.

Ο ΠΑΟΚ παίζοντας για δυο αποτελέσματα ξεκίνησε με μεγαλύτερη προσοχή στην άμυνα σε σχέση με την ΑΕΚ που ναι μεν ήταν πιο επιθετική, αλλά και σχετικά ακίνδυνη.

Η πρώτη αξιόλογη φάση στο ντέρμπι έγινε στο 25'. Από σέντρα του Ροντρίγκο, ο Ουάρντα σουτάροντας, συγκρούστηκε με τον Τσιντώτα, ο γκολκίπερ της ΑΕΚ απέκρουσε αλλά τραυματίστηκε και ο Σφιντέρσκι που έγινε κάτοχος της μπάλας σούταρε χωρίς επιτυχία αφού η μπάλα βρήκε το σώμα του πεσμένου στο χλοοτάπητα Τσιντώτα και απομακρύνθηκε.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν και δεύτερη καλή ευκαιρία στο 36΄ πάλι με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ουάρντα και Σφιντέρσκι συνεργάστηκαν και η κεφαλιά του Πολωνού έφυγε άστοχα από δύσκολη και πλάγια θέση.

Η πρώτη τελική της ΑΕΚ ήρθε στο 3ο των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους με δυνατό αλλά άστοχο σουτ του Λόπες.

Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο επιθετικά στο παιχνίδι και στο 46' πλησίασε στο γκολ. Από σουτ του Αουγκούστο η μπάλα πήρε φάλτσο με κόντρα πάνω στον Τσιγκρίνσκι και ο Τσιντώτας με προσπάθεια την έδιωξε σε κόρνερ. Στο 54' δυνατό σουτ του Βασιλαντωνόπουλου αποκρούστηκε σε κόρνερ, με την ΑΕΚ να ανεβάζει ρυθμούς και να ασκεί πίεση στα καρέ του ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι με πυκνή αμυντική διάταξη προσπαθούσαν να θωρακίσουν την αμυντική τους λειτουργία αλλά αυτή η τακτική έδινε χώρο και έδαφος στην Ένωση.

Στο 60΄ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι με τον Σφιντέρσκι να ανατρέπεται από τον Γαλανόπουλο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βιεϊρίνια που έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Τσιντώτα για να χαθεί έτσι η μεγαλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων για ένα γκολ.

Η ευκαιρία της ΑΕΚ για γκολ ήρθε στο 67' με τον Ανσαριφάρντ να σουτάρει από πλάγια και τον Πασχαλάκη να αποκρούει σωτήρια. Η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Μάνταλο πήρε πολλές πρωτοβουλίες και μετά το 60' έκλεισε τον ΠΑΟΚ στα καρέ του. Σύντομα ήρθε και το γκολ.

Από κόρνερ του Τάνκοβιτς στο 69' ο Γαλανόπουλος στο πρώτο δοκάρι με κεφαλιά αιφνιδίασε τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Πασχαλάκη για το 0-1.

Στο 75' συνέβη κάτι ασυνήθιστο. Ο πρώτος βοηθός του Ιταλού ρέφερι, Μάουρο Βινέντσι, νιώθοντας ενοχλήσεις στην γάμπα αντικαταστάθηκε από τον 4ο διαιτητή κ. Αριστοτέλη Διαμαντόπουλο πηγαίνοντας αυτός τέταρτος στην θέση του.

Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν σε αδιέξοδο με την ΑΕΚ να έχει ανεβάσει στροφές και να πιέζει για δεύτερο γκολ ενώ ο ΠΑΟΚ βρήκε λύση στο 84' με τον Κρμέντσικ που από πάσα του Μπάμπα, με δυνατό σουτ εμβόλισε την εστία του Τσιντώτα για το 1-1.

Την μεγάλης αξίας πρόκριση εδραίωσε ο ΠΑΟΚ με πλήρη ανατροπή και υπέροχο γκολ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς στο 6ο των καθυστερήσεων όταν πέρασε έντεχνα την μπάλα με ψηλοκρεμαστό σουτ πάνω από τον Τσιντώτα για να κάνει το τελίκό 2-1 που του άνοιξε και τον δρόμο για τον τελικό.

Μια βραδιά σημαντική για τον ΠΑΟΚ αλλά αποκαρδιωτική για την ΑΕΚ που άγγιξε την παράταση αφού στο 69' πήρε προβάδισμα αλλά δεν κατάφερε να το διατηρήσει ως το τέλος.

Διαιτητής: Ντανιέλε Ντοβέρι (Ιταλός)

Κίτρινες: Ινγκασον, Βιεϊρίνια, Κρμέντσικ, Σβάρνας, Ανσαριφάρντ, Γαλανόπουλος, Νεντελτσιάρου,

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ίνγκασον, Βαρέλα, Βιεϊρίνια (77' Μιχαηλίδης), Ροντρίγκο, Μπάμπα, Αουγκούστο, Σβαμπ, Ζίβκοβιτς (97' Λύρατζης), Ουάρντα (87' Τσιγγάρας), Σφιντέρσκι (77' Κρμέντσικ)

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι (88' Κοσίδης), Νεντελτσιάρου, Λόπες (62' Μιτάϊ), Βασιλαντωνόπουλος (88' Νταντσένκο), Κρίστιτσιτς (62΄Αλμπάνης), Γαλανόπουλος, Σιμάνσκι (62΄Τάνκοβιτς), Μάνταλος, Ανσαριφάρντ

Ειδήσεις σήμερα:

“Angelic Power”: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι ναυτικοί που ήταν “όμηροι” στην Κίνα

Λάρισα: νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά στο σπίτι του

Πόρος: Αυτοψία ΑΝΤ1 στο σημείο της τραγωδίας με το ελικόπτερο