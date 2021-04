Πορτογαλία: άνοιξε η μεγαλύτερη κρεμαστή πεζογέφυρα του κόσμου (εικόνες)

Κόσμος

Πάνω από 500 μέτρα μήκος έχει η κρεμαστή πεζογέφυρα που εγκαινιάστηκε στην Πορτογαλία και εντυπωσιάζει.

Ο Ουγκό Σαβιέρ είναι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που διέσχισαν τη μακρύτερη κρεμαστή πεζογέφυρα στον κόσμο, όταν άνοιξε σήμερα, κοντά στην πόλη Αρούκα, στη βόρεια Πορτογαλία.

«Ωχ… να’ μαστε!», είπε ο 42χρονος με άγχος, μόλις πάτησε το πόδι του, με περίσσιο θάρρος, στη διάφανη μεταλλική κατασκευή, μήκους 516 μέτρων, μαζί με έναν επίσης νευρικό φίλο του και έναν ξεναγό.

Κρυμμένη ανάμεσα στα βουνά, μέσα στο αναγνωρισμένο από την Unesco Γεωπάρκο της Αρούκας, η γέφυρα κρέμεται από ύψος 175 μέτρων, πάνω από τον ποταμό Πάιβα.

Το τοπίο είναι γαλήνιο, όμως το να διασχίσει κανείς τη γέφυρα απαιτεί γερά νεύρα. Καθώς στερεώνεται σε μεταλλικά καλώδια και δύο τεράστιους πύργους στις δύο άκρες της, η κατασκευή ταλαντεύεται με το παραμικρό βήμα.

«Φοβόμουν λίγο, όμως το άξιζε», λέει ο Σαβιέρ, έχοντας περάσει στην άλλη πλευρά. «Ήταν φανταστικό, μια μοναδική εμπειρία, μια έκρηξη αδρεναλίνης».

Η γέφυρα άνοιξε σήμερα μονάχα για ντόπιους, όμως από τη Δευτέρα όλοι θα μπορούν να την επισκεφθούν, έχοντας κάνει κράτηση.

Οι ντόπιοι ελπίζουν ότι το αξιοθέατο, με κόστος περίπου 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, που χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να κατασκευαστεί, θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της περιοχής, ειδικά μετά την καταστροφική πανδημία Covid-19.

Καθώς στεκόταν στη γέφυρα, η δήμαρχος της Αρούκας, Μαργκαρίντα Μπελέμ, δήλωσε πως η γέφυρα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής να ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι για να μετακομίσουν και να μείνουν στην περιοχή.

«Οι προκλήσεις, που έπρεπε να υπερπηδήσουμε, ήταν πολλές… όμως τα καταφέραμε», είπε στο Ρόιτερς η δήμαρχος με υπερηφάνεια.

«Δεν υπάρχει άλλη γέφυρα σαν κι αυτή στον κόσμο».

