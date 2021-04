Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στο σπίτι θα εμβολιάζονται οι κατάκοιτοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αρχίζει ο εμβολιασμός στο σπίτι για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Ποιο εμβόλιο επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Αναλυτικά στοιχεία για τους συμπολίτες μας, ηλικίας 30 έως 45 ετών, που έχουν ήδη εγγραφεί στις πλατφόρμες εμβολιασμού ή και έχουν ήδη εμβολιαστεί, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη ραδιοφωνική συχνότητα του "Σκάι 100,3". Έκανε δε γνωστό ότι από τα μέσα Μαΐου θα ξεκινήσει με μονοδοσικό σκεύασμα ο εμβολιασμός ανθρώπων που δεν μπορούν να μεταβούν σε εμβολιαστικό κέντρο.

Υπογραμμίζοντας εισαγωγικώς την «πολύ μεγάλη ανταπόκριση» στην κατηγορία 30-45 ετών, ο υπουργός Επικρατείας δημοσιοποίησε τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η κυβέρνηση μέχρι νωρίς το μεσημέρι: σύμφωνα με αυτά, «στην κατηγορία 30-39 από την Τρίτη έχουμε σχεδόν 120.000 οι οποίοι έχουν εγγραφεί και 12.000 έχουν ήδη εμβολιαστεί. Στην πλατφόρμα 40-44, 43.710 έχουν κλείσει ραντεβού από χθες το βράδυ που άνοιξε η πλατφόρμα και έχουν ήδη εμβολιαστεί -και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό- περισσότεροι από 500».

Ταυτοχρόνως, όμως, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο «μεγάλο μας πρόβλημα», όπως είπε, που δεν είναι άλλο από τους ανεμβολίαστους ανθρώπους των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων. Αναφορικά δε, με τον κατ' οίκον εμβολιασμό των κατάκοιτων συμπολιτών μας, «επειδή είναι πιο σύνθετη άσκηση είναι καλύτερα να πάμε στο μονοδοσικό εμβόλιο», ανέφερε με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι από τα μέσα Μαΐου θα υπάρχει επάρκεια και για το εμβόλιο της Johnson&Johnson, που είναι μονοδοσικό.

Στο ερώτημα γιατί θα διατηρηθεί για μερικές ημέρες ακόμη το γραπτό μήνυμα, ο Γ. Γεραπετρίτης αντέτεινε ότι «στα sms υπάρχει και ένας συμβολισμός, ότι κατ' αρχήν εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας. Με την τυχόν κατάργηση των sms θα δημιουργείτο ένα ρεύμα ότι πλέον μπορούμε να κινούμαστε ελεύθερα (...)». «Ανοίγουμε σταδιακά, μετρημένα, αλλά πρέπει να εξακολουθούμε να προσέχουμε πολύ, δεν μας έχει αφήσει η πανδημία», υπογράμμισε και προσέθεσε: «Ένα από τα λίγα πράγματα που έχουν υψηλό συμβολισμό, είναι το γραπτό μήνυμα. Ένα άλλο είναι το πέρας της κυκλοφορίας κάποια ώρα το βράδυ Τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα έχουν και μια παιδαγωγική λειτουργία».

Στην πορεία της συνέντευξης, ο υπουργός υπογράμμισε τα «ισχυρά όπλα» που διαθέτουμε πλέον, όπως είναι ο εμβολιασμός, που «προχωρεί με φοβερούς ρυθμούς, σε λίγο έχουμε 1.500 εμβολιαστικά κέντρα από τον αρχικό μας υπολογισμό για 1.100 κέντρα. Μέχρι τέλος Μαΐου έχουμε βάλει στόχο να έχουμε 5 εκατ. (εμβολιασμένους), άρα πλησιάζουμε προς το 50% των εμβολιασμένων με μία δόση. Θα είναι ένας επαρκέστατος όρος για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την ελευθερία μας», σημείωσε με έμφαση. Ωστόσο, «πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή, αυτοσυγκράτηση, προσοχή», ζήτησε κλείνοντας τη σχετική απάντηση.

"Ο κύριος Γεραπετρίτης αντιμετωπίζει την ταλαιπωρημένη ελληνική κοινωνία σαν στενόμυαλος γυμνασιάρχης από τα βάθη του χρόνου. Η διατήρηση του sms είναι απλά ένας κρίκος παραλογισμού σε μια αλυσίδα κυβερνητικής ανευθυνότητας" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: "Αυτό που θα είχε συμβολική σημασία πια θα ήταν να ακούγαμε για πρώτη φορά ένα «συγγνώμη» από μια κυβέρνηση που θεωρεί τους πολίτες ανεύθυνα σχολιαρόπαιδα".

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πού θα κάνει δωρεάν rapid test ο ΕΟΔΥ τη Μεγάλη Παρασκευή

Υπόθεση Φουρθιώτη: Οι διάλογοι και οι συνεννοήσεις

Γηροκομείο στα Χανιά: εκταφή ζήτησε κι άλλος συγγενής ηλικιωμένου