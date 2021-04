Ισραήλ: δεκάδες άνθρωποι νεκροί σε θρησκευτική γιορτή (εικόνες)

Δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Όρος Μερόν, για ολονύκτιες προσευχές, όταν επικράτησε πανικός κι άρχισαν να ποδοπατούνται.

Το γιγαντιαίο ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 44 άνθρωποι, ανέφεραν κέντρο άμεσης βοήθειας και πηγές προσκείμενες σε νοσοκομείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού). Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

Δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Όρος Μερόν, όπου βρίσκεται ο τάφος ενός ραβίνου του 2ου αιώνα, για την ετήσια γιορτή Λαγκ Μπ’ομέρ, για ολονύχτιες προσευχές, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια γύρω από φωτιές.

Τα εκστατικά πλήθη κατέκλυσαν τον χώρο παρά τις προειδοποιήσεις αξιωματούχων δημόσιας υγείας να αποφεύγονται οι συναθροίσεις εξαιτίας του κινδύνου μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως συνειδητοποίησαν πως άνθρωποι είχαν υποστεί ασφυξία ή είχαν ποδοπατηθεί μόνο όταν ένας από τους οργανωτές πήρε τηλεβόα και άρχισε να καλεί να αραιώσει αμέσως το πλήθος.

Αρχικά το κέντρο άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού) είχε κάνει λόγο περί κατάρρευσης κερκίδων στον χώρο.

«Νομίζαμε πως ήταν συναγερμός για βόμβα, ότι εντοπίστηκε ύποπτο δέμα. Κανένας δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν αυτό εδώ. Η αγαλλίαση έγινε θρήνος, το λαμπερό φως έγινε βαθύ σκοτάδι», είπε ένας από τους προσκυνητές, ο Ιτζχάκ, στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Δίαυλος 12.

