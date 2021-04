Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γαλλία: συναγερμός μετά τα πρώτα κρούσματα με την ινδική παραλλαγή

Όλα τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε πρόσωπα που είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στην ασιατική χώρα.

Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας διέγνωσαν τα πρώτα κρούσματα του B.1.617, του παραλλαγμένου στελέχους του νέου κορονοϊού το οποίο αρχικά ταυτοποιήθηκε στην Ινδία –όπου εξαπλώνεται με τρομακτικό ρυθμό αυτόν τον μήνα –, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Ένα πρώτο κρούσμα, μια γυναίκα που ζει στη νοτιοδυτική Γαλλία και ταξίδεψε στην Ινδία, επιβεβαιώθηκε χθες, σύμφωνα με το υπουργείο.

Άλλα δύο πρόσωπα, που επίσης ταξίδεψαν πρόσφατα στην Ινδία, διαγνώστηκε πως έχουν μολυνθεί από την επιλεγόμενη ινδική παραλλαγή του SARS-CoV-2 στη νοτιοανατολική Γαλλία.

