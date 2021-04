Αθλητικά

Euroleague: η “εφτάψυχη” Ρεάλ σόκαρε την Εφές

Η «Βασίλισσα» πέτυχε νέα ανατροπή επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά και ισοφάρισε τη σειρά, κυνηγώντας πλέον ένα ιστορικό ρεκόρ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης όχι μόνο δεν παραδόθηκε, αλλά πλέον βρίσκεται ενώπιον ενός ιστορικού ρεκόρ, καθώς έχοντας ισοφαρίσει τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague με την Αναντολού Εφές σε 2-2, έχει την ευκαιρία στο Game 5, στην Πόλη (4/5), να γίνει η πρώτη ομάδα που επιστρέφει από το εις βάρος της 0-2 και προκρίνεται στο Final-4. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο επικράτησε (και πάλι με ανατροπή) με 82-76 της Αναντολού Εφές στο Game 4 στη Μαδρίτη και με την ψυχολογία στα ύψη συνεχίζει να ονειρεύεται πρόκριση!

H δυναμική εκκίνηση της Ρεάλ, όταν κράτησε για 5.5 λεπτά χωρίς καλάθι την Αναντολού και έγραψε το 17-0(!), εξαργυρώνοντας τη διάρκεια σε άμυνα και επίθεση (11π. ο Κάρολ στο α' δεκ.), γρήγορα... κόπασε.

Η είσοδος του Μπράιαντ Ντάνστον στο παρκέ έδεσε την άμυνα της τουρκικής ομάδας, η οποία αντέδρασε από την περιφέρεια με τους Μπομπουά και Λάρκιν, και με σερί 11-0 μείωσε σε -6 (17-11), διαφορά που κράτησε μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (19-13). Στη δεύτερη περίοδο, πάντως, οι ρόλοι αντιστράφηκαν... Η Αναντολού ενεργοποίησε την άμυνά της, βρήκε ρυθμό από τα 6.75 (6 τρίποντα) και χωρίς άγχος πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +11 (36-47), έχοντας κόψει για τα... καλά τη φόρα της Ρεάλ.

Οι Ισπανοί προσπάθησαν στην τρίτη περίοδο να επιστρέψουν στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 51-55 στο 24΄, αλλά η Αναντολού είχε τις λύσεις για το +11 στο 30΄ (57-66). Και ενώ όλα έδειχναν ότι η Ρεάλ ήταν ανήμπορη να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, τα πάντα ανατράπηκαν, με τους γηπεδούχους να πιάνουν και πάλι απόδοση αντίστοιχη του Game 3 και με επιμέρους σκορ 21-8 στο τελευταίο δεκάλεπτο να γράφουν το 78-74 στα 12΄΄ για τη λήξη, «σφραγίζοντας» την ισοφάριση της σειράς από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Κορυφαίος των νικητών και κυρίαρχος της καθοριστικής τέταρτης περιόδου με την προσφορά του στις δύο ρακέτες, καλύπτοντας το κενό του Έντι Ταβάρες (τραυματίας), ο Ουσμάν Γκαρούμπα με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ σπουδαία δουλειά από την περιφέρεια έκανε ο Τζέισι Κάρολ με 20 πόντους και 4/7 τρίποντα. Από την Αναντολού Εφές ξεχώρισαν οι Σέιν Λάρκιν (22π.) και Ροντρίγκ Μπομπουά (23π.).

Τα δεκάλεπτα: 19-13, 36-47, 57-66, 82-76

