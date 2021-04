Κοινωνία

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν από σήμερα έως και την Κυριακή του Πάσχα

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των MMM για τις γιορτές του Πάσχα. Αναλυτικά τα δρομολόγια για λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, ηλεκτρικό και μετρό.

Με ειδικό πρόγραμμα θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ισχύει το παρακάτω πρόγραμμα :

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου.

Μ. Σάββατο 1 Μαΐου: τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της ΟΣΥ θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 20:00 το βράδυ.

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου.

Μ. Σάββατο 1 Μαΐου τα μέσα σταθερής τροχιάς θα λειτουργούν έως τις 23:00 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ως εξής :

ΓΡΑΜΜΗ 1

ΑΠΟ ΠΡΟΣ

Πειραιάς -Κηφισιά 22:20

Κηφισιά – Πειραιάς 22:20

Μοναστηράκι -Κηφισιά 22:36

Μοναστηράκι-Πειραιάς 22:54

Ομόνοια -Πειραιάς 22:52

Ομόνοια-Κηφισιά 22:39

Αττική- Κηφισιά 22:44

Αττική- Πειραιάς 22:47

Νερατζιώτισσα-Κηφισιά 23:03

Νερατζιώτισσα-Πειραιάς 22:27

Φάληρο- Κηφισιά 22:23

Φάληρο-Πειραιάς 23:07

ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3

ΑΠΟ ΠΡΟΣ

Ανθούπολη -Ελληνικό 22:40

Ελληνικό-Ανθούπολη 22:40

Νίκαια- Αεροδρόμιο 21:31

Νίκαια-Δουκίσσης Πλακεντίας 22:41

Μοναστηράκι-Δουκίσσης Πλακεντίας 23:01

Μοναστηράκι-Νίκαια 21:45

Δουκίσσης Πλακεντίας-Νίκαια 22:39

Αεροδρόμιο-Νίκαια 22:02

Ομόνοια- Ανθούπολη 23:03

Ομόνοια-Ελληνικό 22:50

Αττική-Ανθούπολη 23:07

Αττική-Ελληνικό 22:45

Σύνταγμα-Αεροδρόμιο 21:47

Σύνταγμα-Ανθούπολη 23:00

Σύνταγμα -Ελληνικό 23:00

Σύνταγμα -Μοναστηράκι 23:00

Σύνταγμα – Αγία Μαρίνα 23:00

Σύνταγμα -Δουκίσσης Πλακεντίας 23:00

ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΜ

ΑΠΟ ΠΡΟΣ

Ασκληπιείο Βούλας- Σύνταγμα 21:24

Σύνταγμα -Ασκληπιείο Βούλας 21:40

Σύνταγμα- 2η Αγίου Κοσμά 22:30

Σύνταγμα-ΣΕΦ 21:52

Ασκληπιείο Βούλας-ΣΕΦ 22:05

ΣΕΦ- Σύνταγμα 21:25

ΣΕΦ-Ασκληπιείο Βούλας 22:06

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ και ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΗΣΑΠ (γραμμή 1 Μετρό): Δρομολόγια ανά 10,30//

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10?

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10?

Τραμ: Δρομολόγια ανά 30΄ (ανά 15? στο τμήμα Μουσών-Σύνταγμα)

