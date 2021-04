Πολιτισμός

Πάσχα στους Δήμους της Αττικής: Δωρεάν γεύματα, διαδικτυακές λειτουργίες και δωρεάν προβολές

Οι Δήμοι βρέθηκαν και φέτος στην πρώτη γραμμή, ώστε να μεριμνήσουν για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και τους αδύναμους οικονομικά.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα βρίσκονται μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες, που επιβάλουν η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα για τη μείωση της διασποράς της. Αναπόφευκτα, οι δήμοι βρέθηκαν και φέτος στην πρώτη γραμμή, ώστε να μεριμνήσουν για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και τους αδύναμους οικονομικά, να καλύψουν οποιοδήποτε κενό έχει προκύψει, αλλά και να αναπτύξουν δράσεις, ώστε να κάνουν τις ημέρες αυτές όσο το δυνατόν πιο ζεστές και ενεργητικές, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

«Πασχαλινά γεύματα»

Το μεγάλος βάρος των δήμων της Αττικής πέφτει και πάλι πάνω στα Κοινωνικά Παντοπωλεία τους και στα «Πασχαλινά γεύματα» για τις οικογένειες εκείνες που έχουν ενταχθεί στις δομές, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες, ενώ στο σύνολό τους οι δήμοι πρόσφεραν και ένα πλήρες «Πασχαλινό τραπέζι». Εδώ και μέρες οι υπάλληλοι και οι εθελοντές δουλεύουν πυρετωδώς, ώστε σε κάθε σπίτι που έχει ανάγκη να φτάσουν τα τρόφιμα και τα γεύματα, που περιλαμβάνουν και τα παραδοσιακά είδη, όπως αρνί με πατάτες, τσουρέκια και κουλουράκια, ακόμη και μαγειρίτσα σε κάποιες περιπτώσεις. Η ποσότητα του κρέατος είναι πάντα ανάλογη των μελών της κάθε οικογένειας.

Ο δήμος Μεταμόρφωσης έκανε και διανομή πασχαλινών πακέτων στα παιδιά των δικαιούχων οικογενειών, με λαμπάδα, τσουρέκι και σοκολατένια αυγά, αλλά και τσουρέκια για τα μέλη των ΚΑΠΗ, ενώ το προσωπικό των παιδικών σταθμών παρασκεύασε γλυκίσματα για να διανεμηθούν στους ηλικιωμένους που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Και ο δήμος Φυλής προμήθευσε τους δικαιούχους με ένα πλήρες πασχαλινό τραπέζι και λαμπάδες για όλη την οικογένεια, αλλά και παιχνίδια για τα παιδιά.

Ο δήμος Αιγάλεω ενίσχυσε με τρόφιμα και τις Ενορίες της πόλης, προκειμένου να τα διαθέσουν σε κατοίκους που γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Ο δήμος Παλλήνης, πέρα από το «πασχαλινό τραπέζι» δημιούργησε και τσάντες από ανακύκλωση αδιάθετων ρούχων και υφασμάτων του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου, με λαμπάδα, κουλουράκια, σοκολατένιο αυγό και τσουρέκι για τα μέλη των δικαιούχων οικογενειών.

Στον δήμο Χαλανδρίου οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ετοίμασαν πασχαλινά καλάθια, με κουλούρια, αυγά, λαμπάδες και ευχητήριες κάρτες και τα πρόσφεραν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, για να μοιραστούν στα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών.

Δράσεις αλληλεγγύης

Αρκετοί δήμοι της Αττικής προχώρησαν και στην οργάνωση δράσεων αλληλεγγύης, όπως ο δήμος Πετρούπολης, που κάλεσε πολίτες, φορείς, συλλόγους και επιχειρήσεις, να συνεισφέρουν ενεργά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και να προσφέρουν δώρα και παιχνίδια, για να μοιραστούν σε παιδιά δικαιούχων της δομής.

Ο δήμος Δάφνης-Υμηττού έκανε έκκληση αλληλεγγύης για προσφορά τροφίμων συσκευασίας, ο δήμος Ηλιούπολης δημιούργησε έναν «Μαραθώνιο Αλληλεγγύης και Αγάπης» με σύνθημα «Κανένα σπίτι φέτος χωρίς πασχαλινό τραπέζι» και ο δήμος Μαρκόπουλου ζήτησε από τους δημότες του να προσφέρουν ό,τι θα τους άρεσε να υπάρχει σ' ένα πασχαλινό τραπέζι μιας τετραμελούς οικογένειας ή ενός ηλικιωμένου ζευγαριού ή ενός μοναχικού ατόμου.

Σε όλες τις περιπτώσεις η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή. Στο πλαίσιο αυτό της αλληλεγγύης πολλοί ιδιώτες, εταιρείες, καταστήματα και σούπερ μάρκετ πρόσφεραν δωροεπιταγές για τους δικαιούχους.

Τέλος, ο δήμος Παπάγου-Χολαργού πρόσφερε δωροεπιταγές για αγορές, στους φοιτητές οικογενειών που είναι ενταγμένες στις κοινωνικές δομές και σπουδάζουν εκτός Αθηνών.

Ψυχολογική στήριξη

Κατά την περσινή περίοδο της καραντίνας, οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής δημιούργησαν ακόμη και ειδικές υπηρεσίες με κοινωνικούς λειτουργούς, για την ψυχολογική υποστήριξη των μοναχικών ατόμων και γενικότερα εκείνων που νιώθουν ανάγκη ή πίεση λόγω του εγκλεισμού, ώστε να μην αισθανθεί κανείς μόνος και απομονωμένος αυτές τις ημέρες.

Ουσιαστικά αυτή η δράση ψυχολογικής στήριξης δεν έχει σταματήσει καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, αφού πολλοί δήμοι οργανώνουν συνεχώς διαδικτυακές συνεδριάσεις και διαλέξεις γι' αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις, αλλά και ειδικότερα για την κατάθλιψη, που ειδικά αυτές τις ημέρες σε κάποιους συνανθρώπους μας ενδεχομένως να εμφανιστεί πιο εύκολα.

Ζωντανή μετάδοση των ακολουθιών της Μ. Εβδομάδας

Και αν πέρυσι οι εκκλησίες λειτούργησαν κεκλεισμένων των θυρών, φέτος λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων, οπότε πάλι ένα μεγάλο μέρος των πιστών δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει το Θείο Δράμα καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και την Ανάσταση εντός των ναών ή ακόμη και στους προαύλιους χώρους. Έτσι, πάλι οι δήμοι προσπαθούν να αποκαταστήσουν το κενό, με τη διαδικτυακή μετάδοση των Ακολουθιών από τους Ιερούς Ναούς, μέσω ειδικής πλατφόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα τους ή από τη web tv, όπως οι δήμοι Κηφισιάς, Ιλίου, Γλυφάδας και Ελευσίνας.

Διαδικτυακές προβολές

Και οι διαδικτυακές προβολές μέσα στο πνεύμα των ημερών, δεν απουσιάζουν από τους δήμους της Αττικής. Ο δήμος Παπάγου-Χολαργού και ο δήμος Αμαρουσίου παρουσίασαν το αριστουργηματικό Stabat Mater του Τζιοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι, έναν χριστιανικό ύμνο που αναφέρεται στη θλίψη και τον πόνο της μητέρας του Ιησού Χριστού κατά τη σταύρωσή του. Ακόμη ο δήμος Αμαρουσίου μετέδωσε τη θρησκευτική συναυλία «Τα Άχραντα Πάθη» με τη Μικτή Χορωδία Αμαρουσίου «Τερψιχόρη Παπαστεφάνου».

Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας μεταδίδει τους ψαλμούς και τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας από χορωδούς και λυρωδούς του Δημοτικού Ωδείου, ο δήμος Μαρκόπουλου μεταδίδει μέσα από το youtube θρησκευτικούς ύμνους με τη Φιλαρμονική του, ενώ ο δήμος Κηφισιάς προβάλλει κι ένα οδοιπορικό του Θείου Πάθους.

Παιδικές δημιουργίες και κατασκευές

Στο επίκεντρο των δράσεων βρέθηκαν και τα παιδιά των παιδικών σταθμών των δήμων, όπως με τις πασχαλινές ζωγραφιές που δημιούργησαν οι μαθητές του Παιδικού Εργαστηρίου Ζωγραφικής του δήμου Νέας Ιωνίας.

Στον δήμο Πετρούπολης οι παιδαγωγοί των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών φιλοτέχνησαν χειροποίητες πασχαλινές κάρτες και κατασκευές, για να τις προσφέρουν στους μαθητές τους, το ίδιο και στους δήμους της Κρωπίας, του Βύρωνα και του Αιγάλεω, που δημιούργησε κι ένα βιντεάκι με πασχαλινές κατασκευές. Βιντεάκι με πασχαλινές δημιουργίες έφτιαξε και το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών του δήμου Αγίας Βαρβάρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του δήμου Ηλιούπολης εμπνέεται από μεγάλους καλλιτέχνες και δημιουργεί πασχαλινές κατασκευές με απλά υλικά, σε διαδικτυακά εργαστήρια που απευθύνονται σε παιδιά από 5 έως 12 ετών.

Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έχει οργανώσει κι ένα διαδικτυακό πασχαλινό παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με τίτλο «Ποιός πήρε τα πασχαλινά αυγά». Δώρα και παιχνίδια στα παιδιά των παιδικών σταθμών μοίρασε ο δήμος Φυλής.

Τέλος, ο δήμος Πετρούπολης δημιούργησε και μια φιλοζωϊκή πασχαλινή δράση, καθώς έχει καλέσει τους δημότες να επιλέξουν τα πασχαλινά δώρα τους από το ηλεκτρονικό bazaar φιλοζωϊκού σωματείου, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια της Εθελοντικής Ένωσης Φιλόζωων Πετρούπολης.

