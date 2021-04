Πολιτική

ΥΠΕΞ για την τραγωδία στο Ισραήλ: οι σκέψεις μας είναι με τον ισραηλινό λαό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ, με ανάρτηση του στο twitter, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την μεγάλη τραγωδία που συγκλόνισε το Ισραήλ.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτηση του στο twitter, εκφράζει τα συλλυπητήρια του για την τραγωδία στο Όρος Μερόν, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 44 άνθρωποι.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Ισραηλινό λαό που θρηνεί για την ανείπωτη τραγωδία στο Όρος Μερόν. Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν οικείους τους και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

Όλα συνέβησαν, όταν δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Όρος Μερόν, όπου βρίσκεται ο τάφος ενός ραβίνου του 2ου αιώνα, για την ετήσια γιορτή Λαγκ Μπ’ομέρ, για ολονύχτιες προσευχές, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια γύρω από φωτιές.

Οι σκέψεις μας είναι με τον Ισραηλινό λαό που θρηνεί για την ανείπωτη τραγωδία στο Όρος Μερόν. Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν οικείους τους και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες@IsraelinGreece https://t.co/pCNi26pBYG

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 30, 2021