Ρόδος: πατέρας επιτέθηκε στον γιο του με ψαλίδι

Η λογομαχία με αφορμή τη σύνταξη κατέληξε σε τραυματισμό και μηνύσεις.

Με ποινική διαπραγμάτευση «διευθετήθηκε» η ένδικη διαφορά ενός 35χρονου ημεδαπού με τον 69χρονο πατέρα του που αναστάτωσε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης την συνοικία των Αγίων Αποστόλων, στη Ρόδο.

Ο 35χρονος που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως ήλθε σε ρήξη με τον πατέρα του, παρουσία της μητέρας του, με αφορμή την υπογραφή κάποιων εγγράφων που αφορούν στην σύνταξή του με αποτέλεσμα να λογοφέρουν.

Ο ηλικιωμένος κρατώντας ένα ψαλίδι τραυμάτισε τον γιό του στο χέρι με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών και να ακολουθήσει η υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων για ενδοοικογενειακή βία που τους οδήγησε στο ΑΤ Ρόδου.

