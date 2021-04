Αθλητικά

ΝΒΑ: τραυματίστηκε ο Αντετοκόυνμπο, πόνεσαν… οι Μπακς

Ο Greek freak έμεινε στο παρκέ μόλις 32 δευτερόλεπτα, στην ήττα των «Ελαφιών» από τις «Ρουκέτες» με 143 -136. Πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Έλληνα διεθνή.

Μόλις 32 δευτερόλεπτα έμεινε στο παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού σε έναν αιφνιδιασμό, πάτησε στο πόδι του Κέλι Ολίνικ και γύρισε ξανά τον δεξιό του αστράγαλο, στην απρόσμενη ήττα (143-136) που γνώρισαν οι Μπακς στο Χιούστον από τους Ρόκετς, στο Toyota Center.

Ο προπονητής της ομάδας του Μιλγουόκι, Μάικ Μπουντενχόλζερ, αναγκάστηκε να ζητήσει στα 46" timeout, προκειμένου ο Giannis να εξεταστεί από τους γιατρούς και να μείνει στη συνέχεια του αγώνα στον πάγκο.

Πάντως ο τραυματισμός δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρός, όπως τουλάχιστον είπε ο Μπουντενχόλζερ, μετά το ματς:

«Νομίζω πως ελπίζουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί στη θεραπεία απόψε και αύριο. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση, κάποια στιγμή αύριο.»

Έτσι κι αλλιώς αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον εκτός έδρας αγώνα με τους Σικάγο Μπουλς τα ξημερώματα του Μ. Σαββάτου, για το NBA, ενώ μία ημέρα μετά ακολουθεί το ντέρμπι της Ανατολής, απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς στο Fiserv Forum.

Να σημειωθεί ότι ο Giannis είχε γυρίσει τον δεξιό του αστράγαλο 88 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του εκτός έδρας αγώνα με τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Κορυφαίοι για τους Μπακς, οι Τζρου Χόλιντεϊ (30 πόντοι, 10 ασίστ) και ο Μπριν Φορμπς (30 πόντοι), ενώ ο Αντετοκούνμπο πρόλαβε να σημειώνει 1 πόντο και να μοιράσει 1 ασίστ.

Εκπληκτικός για τους Ρόκετς ο νεαρός Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που σημείωσε 50 πόντους κάνοντας ρεκόρ καριέρας και ήταν ένας από τους τρεις παίκτες της ομάδας του Χιούστον , που έφτασαν σε Double double (είχε και 11 ασίστ). Κέλι Ολίνικ (24 πόντοι και 13 ριμπάουντ) και Ντι Τζέι Γουίλσον (15 πόντοπι και 12 ριμπαόυντ) οι άλλοι δύο.

