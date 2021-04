Οικονομία

Σταμπουλίδης για Εστίαση: ποια καταστήματα δε θα ανοίξουν τη Δευτέρα

Τι είπε ο ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή για τα sms και για πόσο ακόμη θα είναι υποχρεωτικά.

Προχωρούμε και ανοίγουμε την αγορά με πολύ προσεκτικά και συγκεκριμένα βήματα δήλωσε ο ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισημαίνοντας ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο προστατευτικών μέτρων για ασφαλές άνοιγμα της εστίασης.

Ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι ανοίγουν μόνο οι υπαίθριοι χώροι χωρίς μουσική και αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα, ώστε να υπάρχει ασφάλεια και προστασία. Πρόσθεσε δε ότι οι ειδικοί πιστεύουν ότι όταν υπάρχει μουσική σε έναν χώρο τότε οι πελάτες αναγκάζονται να αυξάνουν την ένταση της φωνής τους και να διασπείρονται σταγονίδια στον αέρα και να επιμολυνθούν οι άλλοι παρευρισκόμενοι. Επίσης υπάρχει ισχυρή σύσταση όταν καθόμαστε σε χώρο εστίασης να φοράμε τη μάσκα όταν δεν πίνουμε ή τρώμε.

Αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης στα εμπορικά κέντρα αλλά και καταστημάτων σε ημιυπαίθριους χώρους, δήλωσε ότι θα λειτουργούν μέχρι το άνοιγμα του τουρισμού 15 Μαΐου, μόνο με delivery και take away.

Για τα εστιατόρια των ξενοδοχείων, είπε ότι λειτουργούν μόνο για τους διαμένοντες σε αυτά, ενώ από τη Δευτέρα 3 Μαΐου θα είναι ανοιχτά και για όσους δεν διαμένουν στο ξενοδοχείο αρκεί να λειτουργεί σε υπαίθριο χώρο.

Για τα sms, ο γενικός γραμματέας διευκρίνισε ότι η σχετική απόφαση ισχύει μέχρι τις 14 Μαΐου και αναμένεται να δοθεί νέα ανακοίνωση για την περίοδο μετά τις 15 Μαΐου, ενώ πρόσθεσε ότι τα μηνύματα βοηθούν την κοινωνία ώστε να κρατηθεί σε έναν αυτοπεριορισμό, Είναι αναγκαίο να τηρηθούν συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο κ. Σταμπουλίδης υπογράμμισε ότι σημαντικό όπλο για το άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας είναι οι εμβολιασμοί και όσο προχωράνε τόσο θα μπορούμε να μπούμε σε τροχιά κανονικότητας.

