“Ω Γλυκύ Μου Έαρ”: Μαθητές με μεταλλόφωνα ψέλνουν το εγκώμιο του Επιταφίου (βίντεο)

Έναν από τους ωραιότερους ψαλμούς της Εκκλησίας επέλεξαν οι μαθητές και η δασκάλα μουσικής για να στείλουν τις ευχές τους γι’ αυτό το διαφορετικό Πάσχα.

Έναν από τους ωραιότερους ψαλμούς της Εκκλησίας επέλεξαν οι μαθήτριες και η δασκάλα μουσικής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης Ιωάννα Αμπατζίδου για να στείλουν, με τον δικό τους τρόπο, τις ευχές τους γι’ αυτό το διαφορετικό Πάσχα, το δεύτερο μέσα στην πανδημία. «Άι γενεαί πάσαι» (ω γλυκύ μου έαρ) παίζουν στα μεταλλόφωνά τους και ψάλλουν οι μικρές μαθήτριες στο βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube λίγες ώρες προτού ξημερώσει η Μεγάλη Παρασκευή.

«Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ζούμε ένα διαφορετικό Πάσχα, με πολλές αγωνίες και μακριά από δικούς μας ανθρώπους. Εύχομαι, οι παιδικές φωνές των μαθητριών μου να αγγίξουν τον κόσμο που θα τις ακούσει και να γεμίσουν τις καρδιές μας αισιοδοξία, αγάπη και ελπίδα», λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η δασκάλα τους, Ιωάννα Αμπατζίδου.

«Με τη χορωδία μου δεν είχαμε τραγουδήσει ποτέ ξανά εκκλησιαστική μουσική και όταν αποφασίσαμε να το επιδιώξουμε με τον συγκεκριμένο ύμνο, δεν ήμουν σίγουρη για το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός των παιδιών μου και η περιέργειά τους να τραγουδήσουν κάτι ξεχωριστό και νέο σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, ήταν αυτά που μ' έκανε να διαγράψω κάθε αμφιβολία. Άλλωστε το Πάσχα πλησίαζε και τι καλύτερο από το να μπαίναμε στο πνεύμα των γιορτών τραγουδώντας ένα τόσο συγκινητικό μοιρολόι», σημειώνει η δραστήρια δασκάλα που δεν σταμάτησε καθόλου σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας και των δύσκολων συνθηκών της πανδημίας να είναι στο πλευρό των μαθητών της με τέτοιες ξεχωριστές δράσεις.

Μάλιστα, αυτή τη φορά επέλεξε να πάρουν μέρος μόνο οι μαθήτριες της χορωδίας, έχοντας στο μυαλό της την Παναγία, τη γυναίκα- μάνα που θρηνεί τον χαμό του γιου της, όπως λέει. «Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μερικές εβδομάδες πριν από το κλείσιμο των σχολείων για Πάσχα και πάλι εξ αποστάσεως λόγω τηλεκπαίδευσης. Είχαμε όλοι την αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς απ' τη μια δεν μας βοηθούσε η διδασκαλία εξ αποστάσεως και απ' την άλλη ήταν όντως ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα ένα τέτοιο εγκώμιο για παιδιά δημοτικού», εξηγεί η νεαρή δασκάλα, η οποία με ικανοποίηση είδε τα παιδιά να ανταποκρίνονται με μεγάλη χαρά και συνέπεια στο όλο εγχείρημα.

«Το βίντεο δημοσιεύτηκε λίγες ώρες πριν ξημερώσει η Μεγάλη Παρασκευή και μόνο συγκίνηση νιώθουμε όλοι οι συμμετέχοντες, μικροί και μεγάλοι. Ανάμεσά σ αυτούς, σταθεροί συνεργάτες μου η Αθηνά Αμπατζίδου στο τσέλο, η Μαρία Μανάνα στο βιολί και φυσικά ο Κώστας Βόιτσος, υπεύθυνος ήχου και επεξεργασίας φωνητικού υλικού, που και αν και σε άλλη πόλη, στη γειτονική μας Δράμα, δεν έχει αρνηθεί ποτέ να μας βοηθήσει στην τελική μορφή των τραγουδιών μας και στη δημοσίευση αυτών στον προσωπικό του λογαριασμό στο YouTube», καταλήγει η Ιωάννα Αμπατζίδου ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν σ’ αυτή τη νέα προσπάθεια.

