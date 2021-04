Κοινωνία

Πάσχα – διόδια: μειώθηκε η έξοδος των οχημάτων – αυξήθηκαν οι αναστροφές

Πόσα οχήματα πέρασαν από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Πόσα υποχρεώθηκαν να κάνουν αναστροφή. Για ποιους λόγους επιτρέπεται η διαπεριφερειακή μετακίνηση.

Μειωμένη παρουσιάζεται η έξοδος των οχημάτων, το τελευταίο 24ωρο, από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα, έκαναν αναστροφή και γύρισαν πίσω από τα συγκεκριμένα σημεία 939 οχήματα, συνολικά.

Ειδικότερα, από τις 06:00 της Μεγάλης Πέμπτης έως την ίδια ώρα σήμερα το πρωί, από την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και ειδικότερα από την Ελευσίνα εξήλθαν 15.552 οχήματα, ενώ εισήλθαν 10.969. Παράλληλα, έγιναν 888 επιστροφές οχημάτων, ενώ βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις.

Το προηγούμενο 24ωρο (από 06:00 Μεγάλης Τετάρτης έως την ίδια ώρα της Μεγάλης Πέμπτης) από την Ελευσίνα, εξήλθαν 16.400 οχήματα, ενώ εισήλθαν 13.840 οχήματα. Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 227 επιστροφές.

Σε ό,τι αφορά την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, από τα διόδια Αφιδνών, το τελευταίο 24ωρο, εξήλθαν 17.727 οχήματα, εισήλθαν 14.110 και έγιναν 51 επιστροφές. Το προηγούμενο 24ωρο, ο αριθμός των οχημάτων που πέρασαν από το ίδιο σημείο ήταν 18.809, 16.823 και 46, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η διαπεριφερειακή μετακίνηση για λόγους υγείας επιτρέπεται μόνο προς δημόσια δομή υγείας, η οποία θα πρέπει να πιστοποιείται από έγγραφο της ίδιας της δομής. Επίσης, η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε κηδεία, διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, φυσικά, πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες τα απαραίτητα έγγραφα. Διευκρινίστηκε, ακόμη, ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία.

