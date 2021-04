Κοινωνία

Συναγερμός σε αεροσκάφος εν πτήσει

Γιατί ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός συναγερμού. Το συνόδευσαν γαλλικά μαχητικά, ενώ σηκώθηκαν και ελληνικά μαχητικά από το Καστέλι στην Κρήτη.

Φωτογραφία αρχείου

Ένα θρίλερ εκτυλίχθηκε στους ελληνικούς ουρανούς για ένα αεροσκάφος, το οποίο ενώ βρισκόταν στο γαλλικό FIR εξέπεμψε σήμα κινδύνου για την υποψία αεροπειρατείας.

Όπως προβλέπεται κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες, με τους Γάλλους να απογειώνουν άμεσα 2 μαχητικά για να το συνοδεύσουν.

Στο ιταλικό FIR συνέχισαν την συνοδεία οι Ιταλοί και εισερχόμενο στο Ελληνικό FIR το ανέλαβαν αρχικά 2 μαχητικά από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο κι εν συνεχεία 2 F-16 που απογειώθηκαν από το Καστέλι μέχρι την Κύπρο, οπότε και ανέλαβαν την συνοδεία του 2 ισραηλινά μαχητικά.

Από την Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο των ΝΑΤΟϊκών υποχρεώσεων υπάρχει πάντα σε κάθε μοίρα ένα ζεύγος ετοιμότητας Scrabble.

Στην Ελλάδα ο συναγερμός χτύπησε στις 8 και στις 9 είχε λήξει η διαδικασία συνοδείας.

