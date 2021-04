Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca για εμβόλιο: ποτέ δεν υποσχεθήκαμε παραδόσεις που ξεπερνούσαν τις ικανότητες μας

Ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριοτ, δήλωσε ότι η εταιρία έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για να παραδώσει όσα περισσότερα εμβόλια μπορούσε στην ΕΕ.

O διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριοτ, δήλωσε σήμερα ότι η βιομηχανία παραγωγής φαρμάκων του, δεν έδωσε υποσχέσεις που ξεπερνούσαν τις ικανότητές της, για τη διάθεση των εμβολίων κατά της COVID-19 σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς υπερασπίστηκε τις μεγάλες περικοπές στη διάθεση των εμβολίων, που προκάλεσαν την κατάθεση μιας αγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ίδιος δήλωσε σε μία ενημέρωση των δημοσιογράφων, ότι η εταιρία έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για να παραδώσει όσα περισσότερα εμβόλια μπορούσε στην ΕΕ.

«Ποτέ δεν υποσχεθήκαμε περισσότερα από αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε, επικοινωνήσαμε αυτό που νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο»

