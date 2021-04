Κοινωνία

Νεαρός άντρας βρέθηκε νεκρός στον δρόμο

Θρήνος για τον 39χρονο που βρέθηκε νεκρός πάνω σε ένα πεζοδρόμιο.

Χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ Γρεβενών στο Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής, ένας 39χρονος. Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύουν τα τοπικά ΜΜΕ, ο Ι. Κ. ήταν πεσμένος στο πεζοδρόμιο της οδού Φαρδυκάμπου, στα Γρεβενά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος προήλθε από ανακοπή καρδιάς. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου, Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών πραγματοποιεί έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ζήτησε να πραγματοποιηθεί, όπως συμβαίνει κάθε φορά, όταν υπάρχει αιφνίδιος θάνατος, νεκροψία-νεκροτομή.

Η κηδεία του άτυχου άντρα θα πραγματοποιηθεί στα Γρεβενά, το Μεγάλο Σάββατο.

