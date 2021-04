Αθλητικά

Σάκκαρη: Με σούπερ ανατροπή συνεχίζει στη Μαδρίτη

Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκκαρη στο Όπεν Μαδρίτης.

Αφού έχασε το πρώτο σετ με 6-0 (!) από τη 19χρονη Αμερικανίδα, Αμάντα Ανισίμοβα, η Μαρία Σάκκαρη μπόρεσε να κάνει την ανατροπή πανηγυρίζοντας στα δύο σετ που ακολούθησαν, με 6-1 και 6-4, εξασφαλίζοντας μετά από συνολικά 1:49:45 ώρα αγώνα, την πρόκριση στον 2ο γύρο του Open της Μαδρίτης.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Σάκκαρη στο κυρίως ταμπλό του Madrid Open.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ανέτ Κονταβέιτ και την Qualifier, Νίνα Στογιάνοβιτς.

