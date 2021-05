Καιρός

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο: νέα άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη

Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Που ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Για σήμερα μεγάλο Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά αναμένονται και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν ομίχλες. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 7 με 8 βαθμούς Κελσίου φτάνοντας σε πολλές περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ: αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ: Αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα δυτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ: Αναμένονται αραιές νεφώσεις που μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 και στη Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι, νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου

Για την Κυριακή του Πάσχα, αναμένονται αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή και θα ξεπεράσει, κυρίως στα ανατολικά, κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου.

