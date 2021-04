Πολιτική

Μητσοτάκης για την Κυριακή του Πάσχα: Το αρνί με λίγους και καλούς

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εμβολιαστικό κέντρο Ραφήνας. Το ευχαριστώ και η ανταμοιβή για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής το Κέντρο Υγείας Ραφήνας που λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 ως 39 ετών και έκλεισαν ραντεβού για να εμβολιαστούν.

«Χαιρόμαστε γιατί η νεολαία δείχνει τον δρόμο, γιατί μόνο έτσι θα τελειώσουμε, όταν εμβολιαστούμε όλοι» τόνισε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τους πολίτες που περίμεναν στο χώρο αναμονής. «Το καλύτερο εμβόλιο είναι το εμβόλιο που κάνουμε γρηγορότερα» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ήδη από τις 09.00 το πρωί της Μ. Παρασκευής είχαν πραγματοποιηθεί 3.076.875 εμβολιασμοί, ενώ χθες καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ εμβολιασμών με 66.210. Οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν και αύριο, Μ. Σάββατο, καθώς επίσης και από την Δευτέρα του Πάσχα.

«Βλέπω μία πολύ καλή δυναμική και κυρίως από τις νεότερες ηλικίες, που είναι πολύ ενθαρρυντικό, και βέβαια από τον Ιούνιο και πέρα ουσιαστικά δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα διαθεσιμότητας εμβολίων» επισήμανε ο Πρωθυπουργός για να προσθέσει: «Ουσιαστικά θα ανοίξουμε σε όλο τον πληθυσμό και μετά θα πρέπει να πείσουμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, σε όλες τις ηλικίες, ότι πρέπει να το κάνουν για να προστατέψουν τους εαυτούς τους και να βοηθήσουν όλους μας να ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας».

Πάσχα με λίγους και καλούς

«Έσπευσες αμέσως φαντάζομαι να εμβολίαστείς» ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε έναν πολίτη 35 ετών που περίμενε να εμβολιαστεί. «Ξεκάθαρα» απάντησε εκείνος. «Καλή ελευθερία» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας με έναν ακόμη πολίτη, 38 ετών, για να προσθέσει ότι «πρέπει να εξακολουθούμε να προσέχουμε» και το αρνί την Κυριακή «με λίγους και καλούς».

Το ευχαριστώ και η ανταμοιβή για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές

«Έχω δεσμευθεί ότι θα αντιμετωπίσουμε χρόνιες παθογένειες σχετικά με το εργασιακό καθεστώς γιατρών και νοσηλευτών και βέβαια, όταν με το καλό τελειώσουμε, θέλουμε με κάποιον τρόπο να μπορέσουμε να ανταμείψουμε όλους όσοι εδώ και 15 μήνες εργάστηκαν μέρα-νύχτα, 365 μέρες το χρόνο, προκειμένου να κρατήσουν την κοινωνία όρθια, να μειώσουν -όσο είναι δυνατόν- την επίπτωση από αυτήν την καταστροφική παγκόσμια πανδημία» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχαριστώντας το υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας, και στο πρόσωπό τους όλους τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας.

«Έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε μια -πιστεύω δικαιολογημένη- ικανοποίηση ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε και μπορέσαμε και τα καταφέραμε καλύτερα από πολλές άλλες χώρες οι οποίες είχαν πιο προχωρημένα συστήματα υγείας και στα χαρτιά τουλάχιστον -στα χαρτιά το τονίζω πάντα- καλύτερη οργάνωση» επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Το Κέντρο Υγείας Ραφήνας εμβολιάζει κατά μέσο όρο 180 άτομα την ημέρα. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν κατά την άφιξή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου Βαγγέλης Μπουρνούς και η Υποδιοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Γιαννούλα Νταβώνη.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε σε όλους τους χώρους που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για να εξυπηρετούν τις απαιτούμενες ανάγκες και ενημερώθηκε για την λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου από την διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Ραφήνας Αναστασία Ζάρζαλη και την Υποδιευθύντρια Λευκή Κάλλη.

Αναλυτικά, ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων σημείωσε:

"Νομίζω τελειώνουμε σιγά σιγά με την περιπέτεια αυτή και όσο προχωράνε οι εμβολιασμοί τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσουμε. Αλλά βλέπω μία πολύ καλή δυναμική και κυρίως από τις νεότερες ηλικίες, που είναι πολύ ενθαρρυντικό, και βέβαια από τον Ιούνιο και πέρα ουσιαστικά δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα διαθεσιμότητας εμβολίων. Oυσιαστικά θα ανοίξουμε σε όλο τον πληθυσμό και μετά θα πρέπει να πείσουμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, σε όλες τις ηλικίες, ότι πρέπει να το κάνουν για να προστατέψουν τους εαυτούς τους και να βοηθήσουν όλους μας να ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.

Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω και είναι πολύ σημαντικό, είναι το υπόδειγμα του Κέντρου Υγείας το οποίο έχετε δημιουργήσει εδώ και το οποίο, για εμένα τουλάχιστον, αποτελεί ένα μοντέλο για το πώς θέλουμε δυναμικά, πολυδύναμα Κέντρα Υγείας παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς εδώ και να μη χρειάζεται φυσικά να επιβαρύνουμε τα νοσοκομεία μας με περιστατικά τα οποία μπορούμε εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να τα περιθάλψουμε στο επίπεδο μίας δομής όπως η δικιά σας.

Με το που θα τελειώσουμε με τον Covid θα αρχίσει το χτίσιμο του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουμε δεσμευτεί ότι προφανώς τα ζητήματα δεν αφορούν μόνο τις υποδομές μας, οι οποίες ενισχύθηκαν πολύ και με γρήγορο ρυθμό, κυρίως σε επίπεδο νοσοκομείων, αλλά και προς το ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω έχουμε μία πολύ καλύτερη εικόνα των δυνατών και των αδύνατων σημείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Προσωπικά έχω δεσμευθεί ότι θα αντιμετωπίσουμε χρόνιες παθογένειες σχετικά με το εργασιακό καθεστώς γιατρών και νοσηλευτών και βέβαια, όταν με το καλό τελειώσουμε, θέλουμε με κάποιον τρόπο να μπορέσουμε να ανταμείψουμε όλους όσοι εδώ και 15 μήνες εργάστηκαν μέρα-νύχτα, 365 μέρες το χρόνο, προκειμένου να κρατήσουν την κοινωνία όρθια, να μειώσουν -όσο είναι δυνατόν- την επίπτωση από αυτήν την καταστροφική παγκόσμια πανδημία και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε μια -πιστεύω δικαιολογημένη- ικανοποίηση ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε και μπορέσαμε και τα καταφέραμε καλύτερα από πολλές άλλες χώρες οι οποίες είχαν πιο προχωρημένα συστήματα υγείας και στα χαρτιά τουλάχιστον -στα χαρτιά το τονίζω πάντα- καλύτερη οργάνωση.

Και απεδείχθη ότι αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο πολλοί είχαν σπεύσει να κατακρίνουν και να απαξιώσουν, στην ώρα της κρίσης έδειξε τις πραγματικές του δυνατότητες, έδειξε όμως και τις αδυναμίες του, τις οποίες τώρα πρέπει να σκύψουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και να τις διορθώσουμε.

Να σας πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει -covid και non covid- διότι δεν σταμάτησαν οι άνθρωποι να αρρωσταίνουν επειδή έχουμε τον covid, και δεν θα σταματήσουν να αρρωσταίνουν και μετά τον covid.

Ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας.

Καλή Ανάσταση".