Κυπριακό - Ερντογάν: Δεν εμπιστεύομαι τους Ελληνοκύπριους

Ο Τούρκος πρόεδρος "ναρκοθετεί" και τυχόν επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι μία συνάντηση υπό τον ΟΗΕ, για την επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό θα απέδιδε αποτελέσματα.

Χθες, ο ΟΗΕ και οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις στην Κύπρο απέτυχαν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, για την επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι θα υπάρξουν νέες συνομιλίες σε δύο ή τρεις μήνες.

«Δεν εμπιστεύομαι ή δεν πιστεύω τους Ελληνοκύπριους. Ποτέ δεν έχουν ενεργήσει τίμια» δήλωσε ο Ερντογάν μετά τις προσευχές της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη. «Τώρα έχει πάει πίσω για 2-3 μήνες, αλλά ξανά, δεν πιστεύω ότι θα επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα, επειδή δεν είναι τίμιοι», πρόσθεσε ο "Σουλτάνος".

