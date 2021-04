Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Αυξάνεται και πάλι ο δείκτης μεταδοτικότητας “R”

Μία τιμή του δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μία ραγδαία αύξηση της πανδημίας.

Ο εκτιμώμενος δείκτης μεταδοτικότητας «R» της COVID-19 στην Αγγλία έχει αυξηθεί, όπως ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Υγείας και εκτιμάται μεταξύ του 0,8 και 1,1.

Μία τιμή του δείκτη μεταξύ του 0,8 και του 1,1 σημαίνει ότι κατά μέσο όρο, κάθε δέκα άνθρωποι που μολύνονται, θα μολύνουν μεταξύ 8 και 11 άλλους ανθρώπους.

Η τιμή του αναφερόμενου δείκτη, ήταν μεταξύ 0,8 και 1,0 την προηγούμενη εβδομάδα.

Μία τιμή του δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μία ραγδαία αύξηση της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες της κυβέρνησης δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τα στατιστικά στοιχεία, η σημασία των οποίων, υποβαθμίζεται όταν η επικράτηση των μολύνσεων είναι χαμηλή, όπως συμβαίνει την περίοδο αυτή στην Αγγλία.

Το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι το ημερήσιο ποσοστό των μολύνσεων καταγράφηκε αυτή την εβδομάδα, μεταξύ του -4% και του -1% έναντι ποσοστού μεταξύ του -5% και του -1% την προηγούμενη εβδομάδα.

