“Γειτονιές στο Πιάτο”: Βόλτα στα Ιλίσια

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στα Ιλίσια σε μια βόλτα που περιλαμβάνει τρεις στάσεις με γεύση, αρώματα και μακρά ιστορία.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Μετά τον Νέο Κόσμο, την Κυριακή 2 Μαΐου στις 16:45, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στα Ιλίσια σε μια βόλτα που περιλαμβάνει τρεις στάσεις με γεύση, αρώματα και μακρά ιστορία.

Πρώτη στάση για γλυκό στο καλύτερο πολίτικο τσουρέκι της Αθήνας, που βρίσκεται στο ζαχαροπλαστείο «Εύη».

Συνέχεια σε ένα μαγαζί με όνομα βαρύ: «Βασίλαινας». Έτος ίδρυσης 1920. 100 χρόνια παράδοσης, νεωτερικότητας, υψηλής γαστρονομίας, με την ουσία να παραμένει ίδια: νόστιμο φαγητό, υψηλή ποιότητα.

Τρίτη στάση σε μια από τις αγαπημένες ταβέρνες του Δημήτρη, τον «Βλάσση», με θέα στο παρκάκι. Μια ταβέρνα με νόστιμο, σπιτικό φαγητό, και οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του φτιάχνει μια γλυκιά και μια αλμυρή συνταγή: μια καρυδόπιτα αλλά και ένα κλασικό, αρνάκι στη λαδόκολλα με μπαχαρικά.

