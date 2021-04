Πολιτική

Κορονοϊός: H Σακελλαροπούλου στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του φονικού ιού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, στη μνήμη των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα μας.

«Βρισκόμαστε στο πλευρό των συνανθρώπων μας που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, τους τείνουμε το χέρι» δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά από την Επιμνημόσυνη Δέηση που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, στη μνήμη των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα μας. Παρών στην τελετή ήταν και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

«Η περίοδος της πανδημίας υπήρξε σκληρή για την κοινωνία μας. Θρηνούμε ήδη πολλούς νεκρούς. Ο θλιβερός αυτός απολογισμός γίνεται ακόμα πιο βαρύς, στη σκέψη ότι τα θύματα της πανδημίας έφυγαν από τη ζωή χωρίς ένα παρηγορητικό χάδι από τους δικούς τους, χωρίς την ανακούφιση του ύστατου αποχαιρετισμού» σημείωσε η κυρία Σακελλαροπούλου και προσέθεσε:

«Με την σημερινή επιμνημόσυνη δέηση, την οποία τέλεσε ο Μακαριώτατος στον Ιερό Ναό του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, βρισκόμαστε στο πλευρό των συνανθρώπων μας που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, τους τείνουμε το χέρι. Συναισθανόμαστε τον πόνο τους και τον μοιραζόμαστε μαζί τους, με την ευχή η αγάπη αυτών των ημερών να απαλύνει την οδύνη της απώλειας και να τους δώσει δύναμη και κουράγιο. Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Ισραήλ: το μήνυμα του για την τραγωδία

Εμβόλιο Pfizer: Αίτηση στον ΕΜΑ για επέκταση και σε παιδιά 12-15 ετών

Μεγάλη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στον Μυλοπόταμο (εικόνες)