Φονικό στην Μακρινίτσα: Σοκάρουν τα μηνύματα μίσους του κατηγορούμενου

Μηνύματα μίσους και απειλές δεχόταν η άτυχη Κωνσταντίνα από τον πρώην σύζυγό της, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την ίδια και τον αδελφό της.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ανατριχίλα προκαλούν τα sms που έστελνε ο φερόμενος ως δράστης του διπλού φονικού της Μακρινίτσας, στην πρώην σύζυγό του.

Δράστης: Το τραβάει ο οργανισμός σας να ανέβω πάνω και να σας πάρω έναν έναν παραμάζωμα

28χρονη: Δημήτρη θέλει να κοιμηθεί το παιδί σου είπα

Δράστης : πάρε με τηλέφωνο …πάρε με τηλέφωνο …πάρε με τηλέφωνο

Η άτυχη Κωνσταντίνα, όπως φαίνεται και από τις συνομιλίες, δεχόταν συνεχώς απειλές από τον πρώην σύζυγό της. Μάλιστα ο 32χρονος, άφηνε διαρκώς υπονοούμενα, για τα όσα σχεδίαζε.

28χρονη : Αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να μείνω μόνη μου με το παιδί. Να μην έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου

Δράστης : Βόλεψε που σε πλάκωσα και έφυγες με τόσα που κάνατε, αλλά πού θα πάει θα τα βρείτε μπροστά σας…κρίμα που σε αγάπησα και εσύ με κορόιδευες τόσα χρόνια.

H άτυχη γυναίκα απομακρύνθηκε από τον 32χρονο και μετακόμισε το πατρικό της σπίτι στη Μακρινίτσα, καθώς φοβόταν για τη ζωή της.

Δράστης: Τι θα γίνει θα απαντήσεις; Θα το σηκώσεις ή θα παίζεις πολύ ώρα το κρυφτούλι; Τι θα γίνει θα απαντήσεις στο τηλέφωνο, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Αμα νομίζεις εσύ ότι θα με δουλεύεις για πολύ καιρό και θα το αφήσω έτσι σε γελάσανε

28χρονη : Δημήτρη σου είπα να με αφήσεις να ηρεμήσω …δεν μπορώ άλλο

Η 28χρονη Κωνσταντίνα είχε προσπαθήσει πολλές φορές να πείσει τον πρώην σύζυγό της να δει γιατρό, για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε χωρίς όμως αποτέλεσμα. Είχε απευθυνθεί ακόμη και στις εισαγγελικές αρχές ζητώντας τον ακούσιο εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο, μέχρι να παρέμβουν όμως, το κακό είχε ήδη γίνει.

