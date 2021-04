Πολιτική

Επιτάφιος: Ο Μητσοτάκης στο Ναό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον γιο του, Κωνσταντίνο, παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιταφίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον γιο του, Κωνσταντίνο, παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά, παρεκκλήσιο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο».

Φέτος όλα είναι διαφορετικά λόγω της πανδημίας. Η ακολουθία του επιταφίου ξεκίνησε πιο νωρίς με μέτρα προστασίας και αποστάσεις.

Η περιφορά του επιταφίου πραγματοποιήθηκε στους προαύλιους χώρους των ναών δίχως να μπορεί ο κόσμος να ακολουθήσει.

Μετά το πέρας της περιφοράς οι πιστοί μπορούν να προσκυνήσουν τον επιτάφιο έξω από τους ναούς.

Στο εσωτερικό του ναού βρίσκονται 50 πιστοί οι οποίοι λόγω των μέτρων δεν μπορούν να βγουν έξω και να παρακολουθήσουν την περιφορά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανήλικοι κυκλοφορούσαν στην Χαλκίδα με ναρκωτικά και όπλα

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Παρασκευής

Κυπριακό: Η Κίνα στηρίζει το πλαίσιο λύσης του ΟΗΕ

Gallery