Κοινωνία

Ο Μένιος Φουρθιώτης αρνείται τις κατηγορίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα απολογηθεί ο Μένιος Φουρθιώτης και οι άνδρες που φέρονται ως συνεργοί του.

Του Σπύρου Λεβιδιώτη

Ο Μένιος Φουρθιώτης που κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει συναντηθεί με τον συνήγορό του ώστε να συντάξουν το απολογητικό υπόμνημα. Επιμένει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται.

Στο μικροσκόπιο των Aρχών μπήκαν οι επικοινωνίες που είχε με τους άλλους δύο κατηγορούμενους. Μετά τους πυροβολισμούς κατά αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ στο βόρεια Προάστια φέρεται να έστειλε sms με παραλήπτη έναν εξ αυτών:

Φουρθιώτης : Εάν υπάρχει πρόβλημα, πες μου να ξέρω να βοηθήσω.

: Εάν υπάρχει πρόβλημα, πες μου να ξέρω να βοηθήσω. Κατηγορούμενος: Ναι το θυμάμαι. Μου είχε στείλει "αν υπάρχει πρόβλημα πες μου να βοηθήσω" και άλλα τέτοια κουλά. Και πιο πριν μου είχε κάνει αρκετές κλήσεις αλλά δεν απάντησα γιατί με πρήζει.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν μετά τους πυροβολισμούς ενάντια στην ομάδα ΔΙΑΣ εκτός από τους κάλυκες του καλάσνικοφ και έναν σάκο με dna ενός εκ των συλληφθέντων ο οποίος φέρεται να υποστήριξε πως τον είχε αφήσει στο κανάλι. Οι αστυνομικοί βρήκαν σε συνεργείο αυτοκινήτων μία μηχανή την οποία αναγνώρισαν οι συνάδελφοί τους που δέχθηκαν την επίθεση στα βόρεια προάστια. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών, μία διόπτρα, σιδηρογροθιές αλλά και ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε 21.000 ευρώ.

"Όλα όσα γράφει η δικογραφία και κατηγορούμαι δεν τα έχω κάνει. Είμαι άνεργος και μου ζήτησε ο … να πάω μαζί του για τη φύλαξη του Μένιου. Μου είπε ότι ο μισθός θα είναι 1500 € και αμέσως είπα ναι και έτσι ξεκινήσαμε την φύλαξη. Με όλες αυτές τις πράξεις δεν έχουμε καμία σχέση ούτε εγώ ούτε ο …", υποστηρίζει ένας απο τους κατηγορούμενους

Πριν και μετά τους πυροβολισμούς στην οικία του Μένιου Φουρθιώτη οι αστυνομικοί είδαν σε κάμερες ασφαλείας να κινείται ένα αυτοκίνητο το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο. Κοντά στο σπίτι ενός κατηγορούμενου βρήκαν ένα πανομοιότυπο όχημα. Φέρεται να είπε ότι είναι δικό του και πως εκείνη την ώρα ήταν στην περιοχή όμως για διαφορετικό λόγο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 10.000 ευρώ, σφαίρες και αναβολικά.

"Νομίζω ότι εκείνη την Παρασκευή είχα πάει με τον συγκατηγορούμενό μου να ελέγξουμε την περιοχή που μένει ο Φουρθιώτης Μάλιστα μας είχε βάλει χέρι τηλεφωνικά επειδή δεν φτάσαμε στην ώρα μας. Εμείς κάναμε μία γύρα στην περιοχή και στη συνέχεια φύγαμε".

Ερωτηματικά προκαλεί και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια την έκρηξης στο σπίτι του παρουσιαστή δεν υπήρξε καταγεγραμμένο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό στην Μακρινίτσα: Σοκάρουν τα μηνύματα μίσους του κατηγορούμενου

Γηροκομείο στα Χανιά: To 2009 η πρώτη μήνυση για ανθρωποκτονία

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με φονικά μυστικά, κόντρες και ανατροπές (εικόνες)