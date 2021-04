Αθλητικά

Ολυμπιακός - Πόλο: Στον τελικό της Euroleague οι γυναίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Oι «ερυθρόλευκες» νίκησαν την Ουίεστ, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Final Four της Βουδαπέστης.

Οι γυναίκες του Ολυμπιακού στον τελικό της υδατοσφαίρισης στην Euroleague!

Έξι χρόνια μετά τον πρώτο μεγάλο τίτλο, οι «ερυθρόλευκες» του Χάρη Παυλίδη , νίκησαν 9-8 την Ουίεστ, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Final Four της Βουδαπέστης, και έκαναν το πρώτο βήμα για τον δεύτερο –μετά το 2015-τίτλο της ιστορίας τους στη Euroleague.

Με αμιγώς ελληνική σύνθεση και παρά την πολύμηνη διακοπή του ελληνικού πρωταθλήματος, οι «ερυθρόλευκες», ήταν εξαιρετικές, στο άδειο από θεατές κολυμβητήριο, λόγω της πανδημίας Covid-19 φτάνοντας άξια στον αυριανό τελικό (1/5, 21:15), όπου θα αντιμετωπίσουν τη νικήτρια από τον έτερο ημιτελικό που ακολουθεί, ανάμεσα σε Ντουναουισβάρος (Ουγγαρία) και Ντιναμό Ουραλότσκα (Ρωσία).

Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός είναι μακράν ο πιο επιτυχημένος από τις τέσσερις ομάδες του Final-4, με 6 συμμετοχές (4 φορές στις πέντε τελευταίες φορές), κέρδισε το τρόπαιο το 2015 και ήταν δεύτερος το 2017 και 2019.

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Ριμπάνσκα (π.π.), 1-1 Ελευθεριάδου (π.π.), 1-2 Κέστελι (πέναλτι), 2-2 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π), 3-2 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.), 3-3 Περεστέγκι (περιφέρεια), 3-4 Μπάκσα (π.π.), 4-4 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 5-4 Αβραμίδου (πέναλτι), 5-5 Φάραγκο (περιφέρεια), 6-5 Αβραμίδου (περιφέρεια), 6-6 Τέλεκ (π.π.), 6-7 Ανταλ (π.π.), 7-7 Ελευθεριάδου (περιφέρεια), 8-7 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 8-8 Παρκς (φουνταριστός), 9-8 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.).

Ο Ολυμπιακός είχε 5/7 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Η Ουίπεστ είχε 4/9 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Κέστελι (6΄20΄΄ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου) και η Τσουκαλά (6΄46΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα).

Η ουγγρική Ντουναϊσβάρος θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον αυριανό (01/05, 21:15) μεγάλο τελικό της LEN Euroleague της υδατοσφαίρισης γυναικών, καθώς νίκησε στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Βουδαπέστης, τη ρωσική Ουράλοτσκα με 15-14 στα πέναλτι, έπειτα από ματς "θρίλερ".

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 2-2, 2-3, 3-1

Ολυμπιακός (Παυλίδης): Διαμαντοπούλου, Πλευρίτου Ε. 2, Μπενέκου, Ελευθεριάδου 2, Κανετίδου, Αβραμίδου 2, Σιούτη, Πλευρίτου Μ., Τορνάρου, Πλευρίτου Β., Τσουκαλά, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Σταματοπούλου

Ουίπεστ (Μπενζούρ): Γκανγκλ, Νταβίντ, Αμπέ - Αντάλ 1, Παρκς 1, Σουκς, Κέστελι 1, Μπάκσα 1, Φάραγκο 1, Ζέγκεντι, Ριμπάνσκα 1, Τέλες, Περεστέγκι 1, Κάκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Ισραήλ: το μήνυμα του για την τραγωδία

Εμβόλιο Pfizer: Αίτηση στον ΕΜΑ για επέκταση και σε παιδιά 12-15 ετών

Μεγάλη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στον Μυλοπόταμο (εικόνες)